Win kaarten voor Tricklebolt in Q-Factory!

Ze stonden in het voorprogramma van zwaargewichten als Uriah Heep, Thin Lizzy en Golden Earring, maakten indruk op onder meer Eurosonic en Zwarte Cross, en hun eerste album werd door Lust For Life een ‘puik debuut’ genoemd. De mannen van Tricklebolt komen op vrijdag 13 november naar Q-Factory, Amsterdam om hun uitstekende livereputatie waar te maken. Wij mogen 2×2 kaarten verloten!

Volgens de heren zelf valt de Tricklebolt-sound het beste te omschrijven als ‘Deep Purple meets Birth Of Joy’, met een vleugje Fatal Flowers. Over het debuutalbum uit 2018 schreef Lust For Life: “Het dominant ronkende Hammond-orgel geeft de songs een onmiskenbare Purple-vibe. Toch klinkt het nergens oubollig. Integendeel, het enthousiasme waarmee alles gespeeld wordt, maakt van Tricklebolt een band die met twee klompen in het heden staat.”

Inmiddels is er een tweede album, Straight Into The Blue. Sinds mei baart de Sallandse rockband daarnaast opzien met drive-in-concerten, waarvan in het voorjaar in 2021 een registratie verschijnt. Een preview van dit bijzondere ‘drive-in live-album’ kun je hieronder bekijken.

Wil jij Tricklebolt op 13 november live zien in Q-Factory? We mogen 2×2 tickets verloten. Stuur een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. Tricklebolt en maak kans!