Win kaarten voor Walk The Line in TivoliVredenburg

De coronacrisis vraagt veel creativiteit van de concertzalen. Zo organiseerde TivoliVredenburg Walk The Line, een tour door het gebouw waarbij de bezoekers getrakteerd worden op verrassingsoptredens. Wil jij twee vrijkaarten winnen? Lees hieronder hoe je kans maakt!

Wegens grote belangstelling is Walk The Line verlengd en dus kun je ook deze maand in TivoliVredenburg terecht voor zo’n unieke tour langs de zalen Ronda, Pandora, Hertz en Cloud Nine, waar verschillende muzikanten en kunstenaars van eigen bodem een podium krijgen. Wie er precies optreden, blijft een verrassing, maar één ding is zeker: elke Walk The Line-dag is weer anders dan de vorige. Een expositie en de mogelijkheid om een drankje te bestellen maken de ervaring compleet.

De Walk The Line-tours duren twee uur en er kunnen per rondleiding maximaal veertig mensen mee. Meer informatie vind je hier. Wil jij er ook bij zijn? Lust For Life mag 2×2 tickets verloten voor de tour die op vrijdag 21 augustus om 19.40 van start gaat. Stuur om kans te maken een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. Walk The Line en vertel ons wat je mooiste concertervaring in TivoliVredenburg tot nu toe is geweest.