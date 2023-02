Win kaarten voor The Waterboys in TivoliVredenburg

Het is inmiddels veertig jaar geleden dat Mike Scott en de zijnen hun debuutalbum uitbrachten en nog altijd is de ‘Big Music’ van The Waterboys erg geliefd. Zeker ook in Nederland, waar de band in maart en april maar liefst acht shows geeft. Lust For Life verloot 2×2 kaarten voor het concert in TivoliVredenburg, Utrecht op 29 maart!

Nederland heeft een bijzonder hechte band met The Waterboys, want de groep speelde hier in de afgelopen veertig jaar erg vaak. Vorig jaar mei schitterden frontman Mike Scott en zijn collega’s nog tijdens het festival Dauwpop, kort na de release van het nieuwste, ook door Lust For Life goed ontvangen album All Souls Hill. Naast het recente materiaal kunnen de Schotten leunen op een flink aantal klassiekers, waaronder debuutsingle A Girl Called Johnny, Fisherman’s Blues en natuurlijk de hit The Whole Of The Moon.

The Waterboys treedt dit jaar op in Metropool, Hengelo (14 maart), Muziekgebouw Eindhoven (15 maart), Spot Groningen (27 maart), TivoliVredenburg in Utrecht (29 maart), De Bosuil in Weert (31 maart), Muziekgieterij in Maastricht (1 april), Doornroosje in Nijmegen (2 april) en Paradiso, Amsterdam (3 april).

Wil jij kaarten winnen voor het concert in TivoliVredenburg? Lust For Life mag er 2×2 verloten! Stuur om kans te maken een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. The Waterboys en vertel ons waarom jij deze show niet mag missen!

Foto The Waterboys in Paradiso (23 augustus 2018): Bernard Bodt