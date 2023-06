Win tickets voor The Rolling Stones – Unzipped! (actie)

Het zat Nederlandse Stones-fans niet mee: vorig jaar ging het concert in Amsterdam last-minute niet door – om de welbekende redenen. Eerder, in 2020, moest de ultieme tentoonstelling over de band ook al kort na de opening afgeblazen worden, maar gelukkig kwam er voor Unzipped – net als voor het eerdergenoemde concert – een nieuwe datum. Vanaf vrijdag 30 juni kun je je in het Groninger Museum volledig onderdompelen in alles wat met ‘the world’s greatest rock & roll band’ te maken heeft!

In het Groninger Museum was eerder al de succesvolle expositie David Bowie Is te zien. Net als die ‘voorganger’ omvat The Rolling Stones – Unzipped ruim vierhonderd verschillende objecten. Nooit eerder werd het eigen archief zo ver opengeritst: onder meer zeldzame audio- en videofragmenten, instrumenten, kostuums, podiumontwerpen, posters en persoonlijke dagboeken geven een uniek kijkje achter de schermen bij de legendarische band. Zelfs de studio van de leden en hun onderkomen in Edith Grove, waar Mick, Keith en Brian in 1963 samen in een klein flatje woonden, zijn tot en met 21 januari 2024 te bewonderen in Groningen.

