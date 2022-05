Win tickets voor Bospop!

Lust For Life is wederom mediapartner van Bospop, het altijd bijzonder gezellige festival dat op 8, 9 en 10 juli voor de veertigste keer wordt georganiseerd. Dit jaar kun je je verheugen op een prachtig programma, met pop- en rocksterren als Sting, Beth Hart, Skunk Anansie, Level 42 en Melissa Etheridge. Wij mogen 3×2 kaarten verloten!

Het is voor het eerst sinds 2019 dat Bospop weer kan plaatsvinden en tijdens de veertigste editie wordt dan ook flink uitgepakt. Naast de bovengenoemde namen maken ook hedendaagse sterren als Rag’N’Bone Man en White Lies hun opwachting, zal gitaarvirtuoos Steve Vai weer alle registers opentrekken en is ook Nederland goed vertegenwoordigd met o.a. Kensington, De Dijk en BLØF. Natuurlijk valt er tevens veel te ontdekken, zoals het duo Larkin Poe en Southern rockformatie Robert Jon & The Wreck, waarover je al hebt kunnen lezen in Lust For Life. De complete line-up van Bospop 2022 kun je hier bekijken.

In samenwerking met de organisatie mogen we 3×2 weekendkaarten verloten. Wil jij erbij zijn op 8, 9 en 10 juli? Stuur dan een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. Bospop en vertel ons waarom jij dit festival niet mag missen!

Foto: Cristel Brouwer