Win tickets voor de livestream van Her Majesty’s ode aan Déjà Vu

De heren van Crosby, Stills, Nash & Young zullen de muziek van hun legendarische album Déjà Vu waarschijnlijk nooit meer gezamenlijk uitvoeren. Gelukkig is er de Nederlandse formatie Her Majesty, die eerder al veel lof kreeg voor sublieme live-vertolkingen van het CSN(Y)-repertoire. Op zaterdag 21 augustus speelt het vijftal Déjà Vu integraal in het Concertgebouw, Amsterdam en wij mogen tickets voor de livestream verloten! Lees hieronder hoe je kans maakt.

Het vijftigjarig jubileum van Déjà Vu werd onlangs gevierd met een luxe heruitgave, inclusief een hele lading bonusmateriaal. De plaat stond in 1970 in verschillende landen wekenlang op nummer 1 en bleek zelfs nog succesvoller dan het doorbraakdebuut van Crosby, Stills & Nash (1969). Na de toevoeging van Neil Young aan het trio speelde de ‘supergroup’ op Woodstock en creëerden ze vervolgens een waar meesterwerk. Bijna elk nummer van Déjà Vu werd een klassieker, inclusief de hitsingles Teach Your Children en Our House.

Hoewel alle leden van Crosby, Stills, Nash & Young nog altijd actief zijn, spelen zij anno 2021 helaas niet meer samen. De Nederlandse muzikanten van Her Majesty werden de afgelopen jaren echter geprezen om de tournees waarbij zij het CSNY-werk feilloos live uitvoerden. De band mag zelf overigens ook een ‘supergroup’ heten, want de line-up bestaat uit Bertolf Lentink (gitaar/zang), Jelle Paulusma (gitaar/zang), Diederik Nomden (gitaar/zang), Dirk Schreuders (bas/zang) en Bauke Bakker (drums/zang).

Her Majesty staat op 21 augustus in het Concertgebouw met een integrale uitvoering van Déjà Vu, aangevuld met andere klassiekers. Wil jij dit unieke eerbetoon niet missen? Stuur dan een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. Her Majesty en maak kans op een ticket voor de livestream!

Foto: Laura Schakenraad