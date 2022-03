Win tickets voor Joe Buck in Metropool

Hij maakte afgelopen najaar zijn debuut in de Top 2000 van Radio 2, toerde met countrygrootheid Kacey Musgraves en zijn muziek werd gebruikt in verschillende commercials/films. Kortom: het gaat hard met de carrière van Joe Buck. Op vrijdag 1 april geeft de Nederlandse singer-songwriter een optreden in Metropool te Hengelo, waarvoor wij kaarten mogen verloten!

De 26-jarige Sjoerd de Buck, beter bekend onder zijn artiestennaam Joe Buck, deed in 2016 mee aan het programma De Beste Singer-songwriter Van Nederland. Dat pakte goed uit, want dankzij zijn deelname mocht hij een contract tekenen bij het label van Ilse DeLange. Na een trip naar Nashville kwam hij in het voorprogramma terecht van de succesvolle countryzangeres Kacey Musgraves, met wie hij door Noorwegen, Zweden, Denemarken en Duitsland toerde.

Joe Buck in de Top 2000

Buck is vooral bekend van zijn single The Way You Take Time, die onder meer in een reclame van supermarkt PLUS en de film Singel 39 gebruikt werd. Het lied leverde hem niet alleen een hitnotering en een gouden plaat op, maar bezorgde hem ook een plek in de meest recente editie van de Radio 2 Top 2000. In hetzelfde jaar werd hij ook de jongste deelnemer van het populaire tv-programma Beste Zangers.

