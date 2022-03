Win tickets voor Sloper in Metropool

Earring meets Triggerfinger! De gerespecteerde drummers Cesar Zuiderwijk (ex-Golden Earring) en Mario Goossens (Triggerfinger) bundelen hun krachten in de nieuwe band Sloper. Het viertal geeft op donderdag 31 maart een concert in Metropool, Hengelo en wij mogen kaarten verloten. Lees hieronder hoe je kans maakt!

Naast Cesar Zuiderwijk en Mario Goossens bestaat Sloper uit de Belgische gitarist Fabio Canini en de Britse zanger/gitarist Peter Shoulder. In 2020 verscheen een titelloze ep van deze internationale ‘supergroup’, vorig jaar gevolgd door het debuutalbum Pulverise (inclusief de single Struck By Lightning). De mannen spelen pretentieloze rock, waarmee ze al flink indruk maakten op o.a. Eurosonic Air.

Over dit nieuwe muzikale avontuur na het plotselinge einde van Golden Earring zei Zuiderwijk vorig jaar in Lust For Life 113: “Drummers vormen altijd de minderheid in de band, tussen een overmacht aan zangers en gitaristen. Ze zijn eigenlijk de keepers van de popmuziek. Als een optreden fantastisch verloopt, hoor je nooit wat. Als het in de soep loopt, ligt het altijd aan de drummer. Wij slagwerkers zoeken daarom troost bij elkaar. Sloper heeft dus twee gitaristen en twee drummers. Eindelijk een band waarbij de zaak in evenwicht is, haha!”

Wil jij Sloper live zien in Hengelo? Stuur dan het antwoord op onderstaande vraag naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. Sloper en maak kans op tickets!

Onlangs was Cesar Zuiderwijk te zien als jurylid in een tv-programma. Wat is de titel van die show?

