Win tickets voor The Jesus And Mary Chain in de Melkweg!

De razend invloedrijke alternatieve rockband The Jesus And Mary Chain geeft op donderdag 23 juni een wel heel bijzondere show in Melkweg, Amsterdam. Die avond voeren de Schotten namelijk hun klassieke album Darklands (1987) integraal uit! Wil jij dit concert bijwonen? Lees hieronder hoe je kans maakt op vrijkaarten!

The Jesus And Mary Chain werd in 1983 opgericht door de broers Jim en William Reid. Geïnspireerd door experimentele bands als The Velvet Underground en The Stooges ontwikkelden zij een heel eigen geluid, dat in 1985 het inmiddels legendarische debuutalbum Psychocandy opleverde. Voor de opvolger Darklands (1987) werd slagwerker Bobby Gillespie (bekend van Primal Scream) vervangen door een drumcomputer. Met succes, want het album bleek een nog grotere hit dan de voorganger – mede dankzij de single April Skies, die in Engeland de top tien bereikte.

