Win tickets voor The Rolling Stones – Unzipped

Tijdens de lockdown is het helaas niet mogelijk om het Groninger Museum te bezoeken voor The Rolling Stones – Unzipped, maar gelukkig loopt de tentoonstelling nog tot en met 28 februari 2021. Om Stones-fans alvast iets te geven om naar uit te kijken, verloten we 2×2 kaarten voor de veelgeprezen expositie! Hieronder lees je hoe je kans maakt.

Voor The Rolling Stones – Unzipped zijn ruim vierhonderd verschillende objecten samengebracht, waaronder zeldzame audio- en videofragmenten, instrumenten, kostuums, podiumontwerpen, posters en persoonlijke dagboeken. Zelfs de studio van de Stones en hun onderkomen in Edith Grove, waar Mick, Keith en Brian in 1963 samen in een klein flatje woonden, zijn in het echt te bewonderen. Al met al geeft Unzipped een unieke inkijk in de inmiddels al meer dan een halve eeuw durende carrière van ‘the world’s greatest rock & roll band’.

Wil jij – nadat het Groninger Museum de deuren weer opent – Unzipped ervaren? Wij mogen 2×2 kaarten verloten. Stuur om kans te maken een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. Tickets Unzipped en vertel ons waarom jij deze expositie niet mag missen!

Foto: The Rolling Stones gefotografeerd door Claude Gassian