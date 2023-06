Win kaarten voor Ziggy Stardust And The Spiders From Mars: The Motion Picture (actie)

Het is een van de meest onvergetelijke concertfilms aller tijden: D.A. Pennebakers registratie van David Bowies laatste show als Ziggy Stardust. Een halve eeuw na dat concert wordt een opgepoetste en uitgebreide versie van Ziggy Stardust And The Spiders From Mars: The Motion Picture vertoond in bioscopen wereldwijd. Zo ook in de Melkweg, Amsterdam. Lust For Life mag 2×2 kaarten verloten voor de vertoning op 4 juli!

D.A. Pennebaker was al verantwoordelijk voor enkele van de beste muziekdocumentaires ooit gemaakt, zoals Don’t Look Back over Bob Dylan en Monterey Pop, over het gelijknamige festival uit 1967. Op 3 juli 1973 was de regisseur aanwezig bij nog een historische gebeurtenis: het laatste optreden van David Bowie als zijn alter ego Ziggy Stardust in het Londense Hammersmith Odeon. Pennebakers film ging in 1979 in première en werd – net als de soundtrack die in 1983 verscheen – een klassieker.

Nu is Ziggy Stardust And The Spiders From Mars: The Motion Picture volledig 4K-gerestaureerd. Producer Tony Visconti voorzag de film van een 5.1-mix, terwijl Pennebakers zoon Frazer samen met Chris Hegedus de beelden onder handen nam. Minstens zo interessant is dat de concertregistratie nu een langere speelduur heeft en het complete, onverknipte optreden bevat. Dat betekent ook dat je kunt genieten van de gastbijdragen van de dit jaar overleden gitaarlegende Jeff Beck, die niet in eerdere uitgaven van de film te zien was.

Win!

Op 4 juli draait Ziggy Stardust And The Spiders From Mars: The Motion Picture in de Melkweg, Amsterdam. De film wordt voorafgegaan door een optreden van pianist Mike Garson en een panelgesprek met mensen die met Bowie hebben gewerkt, plus hedendaagse artiesten die vertellen over de invloed van de zanger. Meer informatie vind je hier.

Wil jij deze legendarische concertfilm op 4 juli op het grote scherm zien in de Melkweg? Maak kans op kaarten door het antwoord op de onderstaande vraag te mailen naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. Ziggy Stardust. Succes!

Welke nummers tijdens het concert in Londen bevatten gastbijdragen van Jeff Beck?