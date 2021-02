De 10 beste Beatles-nummers van George Harrison

George Harrison zou vandaag 78 jaar geworden zijn. De in 2001 overleden gitarist/zanger nam veel van zijn beste songs op na het uiteenvallen van The Beatles, maar tijdens de hoogtijdagen van ‘The Fab Four’ groeide hij al uit tot begenadigd songwriter. Want al staan de meeste klassiekers van de populairste band aller tijden op naam van Lennon en McCartney, de ‘stille’ Beatle heeft natuurlijk ook genoeg moois bijgedragen aan het onsterfelijke oeuvre. Deze tien springen er wat ons betreft uit:

10. Don’t Bother Me

With The Beatles was het eerste Beatles-album waarop een eigen compositie van George Harrison stond: het melodieuze Don’t Bother Me. Natuurlijk moest hij nog groeien als liedschrijver, maar stiekem zorgt deze tamelijk onschuldige song voor een van de fijnste momenten op het album. [DG]

9. I Me Mine

Door de driekwartsmaat in combinatie met het rockgehalte, noemde Harrison dit nummer ook wel een ‘heavy waltz’. I Me Mine gaat over het ego, volgens George Harrison ‘het eeuwige probleem’, en was ook de titel van zijn autobiografie die in 1980 verscheen. Oorspronkelijk zou het nummer niet op Let It Be komen, maar doordat een scène uit de bijbehorende film (waarin het nummer werd gespeeld) als cruciaal werd gezien, haalde de track toch de selectie. Een nieuwe versie werd opgenomen, waaraan John Lennon niet deelnam. De geremixte variant op Let It Be…Naked is stiekem nog iets beter. [SS]

8. Savoy Truffle

Een van de betere bijdragen van Harrison aan het legendarische ‘White Album’ werd naar verluidt geschreven over de chocoladeverslaving van Harrisons goede vriend Eric Clapton. Savoy Truffle onderscheidt zich ook als een van de stevigere songs op de legendarische dubbel-lp en valt mede op dankzij de vervormde saxofoon. Ook leuk is de verwijzing in de tekst naar een ander lied van The White Album: Ob-La-Di, Ob-La-Da. [DG]

7. If I Needed Someone

Alleen al vanwege de geweldige gitaarriff – duidelijk beïnvloed door The Byrds – mag deze betoverende song van Rubber Soul niet ontbreken in deze lijst. Ook de jongens van The Hollies namen If I Needed Someone rond dezelfde tijd op en brachten hun versie zelfs uit op single. Helaas voegde die uitvoering vrijwel niets toe aan die van The Beatles en liet Harrison zich behoorlijk kritisch uit over de het plaatje. Het is waarschijnlijk dat If I Needed Someone mede daardoor een van de minst succesvolle Hollies-singles van de jaren zestig werd. [DG]

6. Within You Without You

Het enige nummer op Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band dat Harrison schreef en zong. Sterker nog: de andere Beatles doen niet eens mee! Enkel Harrison zelf en een aantal gastmuzikanten zijn te horen op deze track, die de Indiase invloeden waar Harrison vooral later om bekend zou komen te staan goed laat horen. De lach aan het eind was naar verluidt bedoeld om het geheel iets luchtiger te maken, maar zorgde er ook voor dat mensen dachten dat Within You Without You een soort grap was. [SS]

5. Only A Northern Song

‘If you’re listening to this song/You may think the chords are going wrong/But they’re not/He just wrote it like that.’ Het al tijdens de Sgt. Pepper-sessies opgenomen Only A Northern Song is een van de vreemdere Beatles-songs, maar ook een track die de Yellow Submarine-soundtrack het aanschaffen waard maakt. De tekst was volgens Harrison een als grap bedoelde verwijzing naar Liverpool, maar sloeg natuurlijk ook op Northern Songs, de uitgeverij van Beatles-nummers. Het zinde Harrison maar niets dat Lennon en McCartney daar een veel groter aandeel in hadden. [DG]

4. Taxman

In de periode dat het album Revolver (1966) verscheen, was er in Engeland veel te doen rondom de hoge belastingen voor topinkomens. Net als bijvoorbeeld Sunny Afternoon van The Kinks, ging ook de door Harrison geschreven en gezongen albumopener Taxman hierover. “Ik schreef het toen ik me realiseerde dat we eindelijk geld aan het verdienen waren, maar tegelijk ook het meeste weer weggaven aan de belasting”, aldus George Harrison. Muzikaal werd de track geïnspireerd op de tune van een Batman-televisieserie. [SS]

3. Here Comes The Sun

Een van Harrisons meest geliefde Beatles-composities is de zonnige klassieker Here Comes The Sun. Het lied ontstond in de tuin van Eric Clapton, zo bevestigde de gitarist in de Scorsese-documentaire Living In The Material World. Harrison, McCartney en Starr maakten de opname die uiteindelijk op Abbey Road terechtkwam zonder John Lennon (hij deed ook niet mee in andere Harrison-songs als I Me Mine). [DG]

2. Something

Hoewel Something pas op Abbey Road opduikt, ontstond het nummer al tijdens de voorbereidingen voor The White Album. George Harrison legde het nummer toen echter terzijde omdat hij het te simpel vond. Lennon en McCartney waren enthousiaster over de compositie en gelukkig maar: anders hadden we dit prachtige nummer misschien nooit als Beatles-opname kunnen horen. Later verschenen er nog versies van Something door vele andere artiesten, zoals Joe Cocker (aan wie Harrison het nummer al had aangeboden nog voordat de Beatlesversie werd opgenomen) en James Brown (Harrisons persoonlijk favoriete versie) [SS]

1. While My Guitar Gently Weeps

De nummer 1 in dit lijstje zal door iedereen al wel geraden zijn: While My Guitar Gently Weeps is misschien wel het ultieme Harrison-nummer en een van de meest legendarische Beatles-tracks. Het lied op The White Album laat Eric Clapton op elektrische gitaar horen, wiens aanwezigheid in de studio naar verluidt een prettig effect had op de moeizame stemming tijdens de opnames van het album. Op Anthology 3 staat ook een mooie, uitgeklede versie zoals het nummer oorspronkelijk bedoeld was, maar uiteindelijk heeft toch de legendarische albumversie onze voorkeur. [SS]

Foto: Mike McCartney/Universal (uit LFL023)

