De 10 beste rocksongs van Elton John

Elton John, de extravagante zanger en pianist, viert vandaag zijn 74ste verjaardag. De bebrilde bard uit Engeland heeft een groot aantal hits op zijn naam staan. Veel daarvan zijn ballads, maar John staat ook zeker zijn mannetje wanneer het op rock & roll aankomt. Niet voor niets is onder anderen Axl Rose een groot bewonderaar. Vandaag een top 10 van de beste rocksongs van Elton John.

10. The Bitch Is Back (1974)

“Oh, oh, the bitch is back!”, zei Bernie Taupins vrouw Maxime toen Elton John weer eens klagend en mopperend binnenkwam. Taupin vond dit zo’n pakkende zin dat hij de tekst voor het nummer The Bitch Is Back schreef. John was trots op zijn bijnaam als bitch en speelde het nummer vaak tijdens shows.

9. Ego (1978)

Eind jaren ’70 ging het bergafwaarts met Elton John. Hij worstelde met drugs- en drankverslavingen, hij had een eetstoornis en ook zijn muzikale carrière zat in het slob. Of dit Queen-achtige nummer over hemzelf gaat of over een andere rockster in verval is nooit helemaal duidelijk geworden.

8. Philadelphia Freedom (1975)

Elton John vroeg Bernie Taupin een tekst te schrijven met de titel Philadelphia Freedom. Hij wilde een nummer ter ere van zijn vriendin Billie Jean King, de tennisspeelster. De muziek is geïnspireerd door de Philly-sound van onder andere The O’Jays.

7. Pinball Wizard (1975)

Voor de filmversie van The Who’s rockopera Tommy werd Pinball Wizard door Elton John opgenomen. John is in de film ook te zien als de kampioen die door Tommy wordt verslagen.

6. Funeral For A Friend (1973)

Deze symfonische rockballad is de opener van het legendarische dubbelalbum Goodbye Yellow Brick Road. Elton John bedacht zich bij het schrijven van deze song welke muziek hij zou willen horen op zijn eigen begrafenis.

5. Little Jeannie (1980)

Eind jaren ’70 werkten Bernie Taupin en Elton John een tijdje niet samen. Taupin schreef songs voor Alice Coopers From The Inside, met de hit How You Gonna See Me Now. John werkte voor het album A Single Man samen met songschrijver Gary Osborne. Little Jeanny is een laidback nummer over een meisje dat Osborne kende.

4. Bennie And The Jets (1973)

Bennie And The Jets is geïnspireerd op de glamrock van onder anderen David Bowie en Gary Glitter. John heeft in die tijd en de jaren die volgden veel in kledingstijl overgenomen uit deze stroming. Het stottertje van B-B-Bennie geeft het nummer iets herkenbaars.

3. All The Girls Love Alice (1973)

Dit nummer werd veel gedraaid op de AOR-radiostations in de Verenigde Staten. De radio-dj’s dachten dat het nummer iets te maken zou hebben met Alice Cooper, een kennis van Elton John. Het nummer gaat echter over een jonge lesbische vrouw, die overlijdt in de straten van Engeland.

2. Crocodile Rock (1972)

Elton John haalde zijn inspiratie voor Crocodile Rock uit de muziek van rockers uit de late jaren ’50, zoals Bill Haley en Eddie Cochran. Dit vrolijk klinkende nummer heeft eigenlijk een droevige tekst over een man die zijn geliefde dansje (de Crocodile Rock) in de vergetelheid ziet belanden.

1. Saturday Night Is Alright For Fighting (1973)

Een van de meest aansprekende rocknummers van Elton John is ongetwijfeld Saturday Night Is Alright For Fighting. De meeste songs van John en Taupin werden geschreven vanuit de beleving van John, maar deze niet. Taupin schrijft over zijn ervaringen in de Engelse clubs waar het er op zaterdagavonden door de drank nogal ruig aan toeging. Dat John in zulke clubs zou komen lijkt vrij onwaarschijnlijk.

Tekst: Edwin Moor

Foto Elton John in Ziggo Dome 2016: Mitchell Giebels