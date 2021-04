De 30 beste nummers van 10 minuten of langer – deel 1

Denk je aan epische nummers van meer dan tien minuten, dan denk je al snel aan progrock. En inderdaad, bands als Yes, ELP, Rush en Porcupine Tree bewezen zich meesters in het componeren van complexe, avontuurlijke tracks. Toch werden ook in andere genres dit soort ‘epics’ gemaakt, met vaak onvergetelijke resultaten. De redactieleden van Lust For Life speurden hun platenkasten af en maakten een lijst van dertig belachelijk lange nummers (één per artiest) die iedereen gehoord zou moeten hebben. En zoals het een episch lijstje betaamt, presenteren we de Top 30 in drie delen. Deze week: nummers 30 t/m 21!

30. Temple Of The Dog – Reach Down (11:11)

Voor wie het verhaal niet kent: Temple Of The Dog was een project met leden van Soundgarden en het latere Pearl Jam als eerbetoon aan de op 19 maart 1990 overleden Andrew Wood, frontman van Mother Love Bone uit Seattle. De gelegenheidsformatie nam slechts één album op, dat een ware ‘sleeper hit’ bleek. Reach Down, met afstand de langste track op de plaat, is een van de twee songs waarin Chris Cornell het verlies van zijn vriend bezingt – en de meer dan vijf minuten doordenderende gitaarsolo van Mike McCready is al even imposant. [MC]

29. The Temptations – Papa Was A Rollin’ Stone (11:44)

Het nummer werd in eerste instantie gespeeld door The Undisputed Truth, maar in 1972 schreef Norman Whitfield een nieuwe versie van Papa Was A Rollin’ Stone voor de Amerikaanse vocale groep The Temptations, waar hij al langer mee samenwerkte als songwriter. In deze uitvoering duurt de song maar liefst 11.44 minuten. Het werd niet alleen een enorme hit, maar is ook de geschiedenis in gegaan als een belangrijke en invloedrijke soulklassieker. Oprichter Otis Williams noemde het de laatste Temptations-song van dat kaliber; het werd de laatste nummer 1-hit van en de groep en de zangers wonnen er hun tweede en tevens laatste Grammy mee. [EdG]

28. Neil Young & Crazy Horse – Cowgirl In The Sand (10:03)

Dat Neil Young zelfs met hoge koorts een klassieker kan schrijven, geeft wel aan hoe getalenteerd deze Canadese rocker is. Het meer dan tien minuten durende nummer van zijn tweede plaat Everybody Knows This Is Nowhere (1969) kent weinig tekst – over een promiscue vrouw of misschien zelfs drie vrouwen – maar bestaat voornamelijk uit grandioos gitaargeweld. Mijn favoriete nummer voor op de luchtgitaar. [JE]

27. The Smashing Pumpkins – Starla (11:01)

Billy Corgan is altijd bijzonder productief gebleven, maar vooral in de eerste helft van de jaren negentig stroomden de goede songs bizar snel uit zijn creatieve brein. En dan loop je dus het risico dat een deel van die nummers dus niet op een regulier album terechtkomt. Dat lot trof ook Starla: een van de vroegste ‘epics’ in de catalogus van de Pumpkins. Het nummer (b-kant van de single I Am One en in 1994 onderdeel van de rarities-verzamelaar Pisces Iscariot) begint nog als een dromerige ballad, maar halverwege slaat de sfeer compleet om en wordt het een psychedelisch rockmonster vol uitzinnige, minutenlange gitaarsolo’s van Corgan en medesnarensloper James Iha. [MC]

26. Uriah Heep – July Morning (10:32)

July Morning is een beetje de Child In Time van Uriah Heep: langer dan tien minuten, opbouwend met een rustig begin, uitmondend in een onstuimige finale, veel ruimte voor orgel- en gitaarsolo’s en absurd hoge uithalen. De unieke sound ontstond mede dankzij de gastbijdrage van niemand minder dan Manfred Mann, die hier de ‘minimoog’ bespeelt. Frontman David Byron steelt echter de show. Zijn vocale acrobatiek maakt July Morning niet alleen tot het hoogtepunt van het derde Heep-album Look At Yourself (1971), maar wellicht zelfs van het ganse oeuvre. Schande dus dat dit magnum opus niet dezelfde klassieke status geniet als dat epos van Deep Purple. [DvdG]

25. Marillion – Neverland (12:10)

Het was toch wel een verrassing toen progveteranen Marillion in 2004 terugkeerden in de hitlijst. De single You’re Gone drong zowel in Engeland als in Nederland zelfs de top tien binnen en ook de opvolger Don’t Hurt Yourself behaalde respectabele posities in de top veertig. Beide zijn afkomstig van dubbelalbum Marbles. Daarop staan ook verschillende lange tracks die in aanmerking komen voor dit lijstje: The Invisible Man (13:37), Ocean Cloud (17:58) en de meesterlijke afsluiter Neverland. Mede dankzij de emotionele zang van Steve Hogarth en de indringende gitaarsolo’s van Steve Rothery evenaart Marillion hier het beste werk van proglegendes als Yes en Genesis. [DvdG]

24. Earth & Fire – Song Of The Marching Children (18:21)

Hoewel Song Of The Marching Children geen single was (de korte versie van vier minuten verscheen alleen als b-kantje op de single Invitation), is het toch een populaire Earth & Fire-song gebleken én gebleven. De achttien minuten durende versie is een hoogtepunt van het gelijknamige album uit 1971 en bestaat uit zeven delen. De Nederlandse progrockers maakten voor de song gretig gebruik van de mellotron. Het grootste gedeelte van de zang wordt uiteraard verzorgd door Jerney Kaagman, maar op Purification (het zesde stuk) neemt gitarist Chris Koerts de leadzang voor zijn rekening. Een fijne afwisseling, waar het lied sowieso vol van staat. [EdG]

23. Bob Dylan – Murder Most Foul (16:54)

Een van de jongste songs in dit rijtje en het langste nummer van Bob Dylan ooit. Heb je even zeventien minuten? Ga op je rug liggen, sluit je ogen en laat zijn woorden je ziel helen. Murder Most Foul werd als een totale verrassing in maart 2020 op Dylans YouTube-kanaal gegooid en de rimpelingen bereikten luisteraars wereldwijd. Het is het bewijs dat Bob Dylan in 2020 nog altijd relevant is en waarom hij in 2016 terecht de Nobelprijs voor Literatuur kreeg uitgereikt. Het epos laat zich beluisteren als een geschiedenisfilm en is een prachtig eerbetoon aan John F. Kennedy. Murder Most Foul is afkomstig van Dylans eerste album met eigen composities in acht jaar: Rough And Rowdy Ways. Volgens vele (geniale) schrijvers van Lust For Life het beste album van 2020. [JE]

22. Guns N’ Roses – Coma (10:13)

Het is dat November Rain en Estranged net niet de tien minuten aantikken, anders was Guns N’ Roses absoluut hoger in dit lijstje geëindigd. De behoorlijk felle afsluiter van Use Your Illusion I (1991) onderscheidt zich als de enige studio-opname van de band die langer dan tien minuten voortraast. Geen semiballad met hitpotentie à la November Rain, maar Coma behoort niettemin tot hun beste werk. Songwriters Axl Rose en Slash verklaarden dat hun drugsgebruik nogal van invloed was op het schrijven van deze heavy tour de force, met als hoogtepunt het moment waarop Axl flink wat frustratie van zich af krijst: ‘They’re leaving it all up to me/When all I needed was clarity/And someone to tell me what the FUCK IS GOING ON/Goddamn it!’ [DvdG]

21. Porcupine Tree – Anesthesize (17:42)

Zelfs in het van ellenlange tracks uitpuilende oeuvre van Steven Wilsons Porcupine Tree is Anesthesize, afkomstig van het achtste studioalbum Fear Of A Blank Planet uit 2007, een van de uitschieters. Zoals het een waar progmonster betaamt, bestaat het werkstuk uit drie delen: Anesthesize (met een waanzinnige gitaarsolo van Alex Lifeson van Rush, die we later in deze lijst nog een keer tegenkomen), The Pills I’m Taking en Surfer. Het knappe is dat Wilson en co. emotie en technische muzikaliteit perfect aan elkaar weten te koppelen – wellicht de reden dat de bijna achttien minuten voorbij vliegen alsof het er maar eh… een stuk of acht zijn. [MC]

Volgende week deel 2 van de lijst, met nummers 20 t/m 11!