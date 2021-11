Het BOWIE Concert: een groots eerbetoon

Zangeres Suzan Seegers schittert in januari tijdens Het BOWIE Concert in Groningen (MartiniPlaza), Amsterdam (AFAS Live), Den Bosch (Mainstage) en Rotterdam (AHOY – RTM stage). Ze vertolkt in deze megaproductie de vrouwelijke, androgyne kant van David Bowie: “Het is een enorme uitdaging die ik met beide handen aangrijp.”

Het BOWIE Concert is een groots en meeslepend eerbetoon aan David Bowie en zijn iconische muziek. De voorstelling stond oorspronkelijk gepland in 2021 – precies vijf jaar na de dood van de wereldster – maar werd als gevolg van Corona uitgesteld naar 2022. Alle hits komen voorbij tijdens het concert: Heroes, China Girl, Under Pressure, This Is Not America en nog veel meer. “Bowie heeft megaveel nummers geschreven die iedereen kent”, zegt Seegers. “Dat realiseerde ik me pas echt toen ik me ging verdiepen in zijn materiaal.”

De zangeres zegt uit te kijken naar de concerten. “Toen ik auditie deed voor de voorstelling heb ik heel veel naar nummers van Bowie geluisterd. De teksten zijn intelligent en de songs zijn ontzettend goed gemaakt.” Ze benadrukt dat het geen makkelijke stukken zijn. De voorbereidingen zijn dan ook intensief: “Het BOWIE Concert is nadrukkelijk geen imitatievoorstelling. Bowie had bijvoorbeeld een hele specifieke manier waarop hij inhoud gaf aan de teksten. Ik geef mijn eigen interpretatie aan de nummers zonder afbreuk te doen aan de oorspronkelijke versies. Zodanig dat de herkenbaarheid overeind blijft. Daarbij vertel ik nog steeds het verhaal van het lied, maar op mijn manier.”

Feest der herkenning

Seegers kreeg landelijke bekendheid toen ze de finale haalde van het televisieprogramma Op Zoek Naar Evita. De zangeres werd bekroond met de prestigieuze Johnny Kraaijkamp Musical Award voor haar rol als Eefje in de musical Urinetown. Het BOWIE Concert is echter geen musical, maar – zoals de titel al aangeeft – een concert, benadrukt ze. “De hoofdrol is weggelegd voor de muziek. Fans kunnen hun hart ophalen, want het is een feest der herkenning.”

Naast Seegers staan ook John Vooijs (bekend van onder meer The Voice Of Holland en Tarzan) en Rias Baarda – een ware Bowie-specialist – op het podium. Ze worden begeleid door een grote liveband onder leiding van Jan-Peter Bast (die eerder speelde met The Scene, Het Goede Doel, Angela Groothuizen en Paul de Munnik). Cabaretier Vincent Bijlo rijgt de verschillende nummers aaneen. “De cast en creatives zijn indrukwekkend”, zegt Seegers opgetogen. “Het BOWIE Concert wordt een voorstelling die liefhebbers van deze muziek niet mogen missen.”

Tickets & info: www.bowieconcert.nl

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Hillenaar Events

Foto: Hanke Arkenbout Photography