Kassi Valazza – Kassi Valazza Knows Nothing (recensie)

Er is weinig ‘alt’ aan de country van Kassi Valazza, ook al wordt zij als een buitenbeentje in de markt gezet

Je zult Kassi Valazza in Amerika niet voorbij horen komen op de reguliere countrystations. En dat terwijl ze toch ook gewoon over truckstops zingt en zich van een merendeels traditioneel instrumentarium bedient. De pedalsteel jankt zoals het hoort, de mannen deugen niet, de lieflijk kabbelende motiefjes op de akoestische gitaar logenstraffen de ernst van het bezongen leed. Er is dus welbeschouwd weinig ‘alt’ aan deze country, ook al wordt Valazza als een buitenbeentje in de markt gezet.

Wellicht verklaart dat juist haar geringe populariteit bij een publiek dat haar anders misschien in de armen gesloten had. Maar goed, het kan natuurlijk ook zijn dat ze daarvoor dan weer te veel folk en te weinig zoetstoffen in haar arrangementen stopt. Die tegen elkaar opbiedende elektrische gitaren in Watching Planes Go By zijn een goed voorbeeld van het laatste. Het orgeltje en de cadans van het lied doen zelfs aan The End van The Doors denken. En ja, dergelijke associaties blijven bij een album van, zeg, Kacey Musgraves doorgaans inderdaad achterwege.

