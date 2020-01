Floor Jansen in Doornroosje

Floor Jansen trapte gisteravond haar solotournee af in de Nijmeegse poptempel Doornroosje met een veelzijdige show vol hoogtepunten uit haar ruim twintig jaar durende carrière. Hoewel de zangeres al jaren beroemd is in het buitenland, verwierf ze vorig jaar pas bekendheid in Nederland door haar deelname aan het televisieprogramma Beste Zangers. Een paar dagen terug ontving ze de Popprijs, een belangrijke award die ieder jaar tijdens Eurosonic Noorderslag wordt uitgereikt. Op het podium bewijst ze hoe terecht dat is: moeiteloos rijgt ze energieke metalnummers, bekende popsongs en opera aaneen, zonder dat het ook maar een moment geforceerd of vreemd klinkt.

Symfonische metal is in Nederland misschien een niche, maar in het buitenland is dat toch even een ander verhaal. Zo won Floor Jansen in 2018 al de Buma ROCKS! Export Prijs voor de internationale successen die ze behaalde met de Finse metalband Nightwish, waarvoor ze sinds 2012 de vocalen verzorgt. In het buitenland zijn de leden namelijk ‘echte rocksterren’. Nightwish gaf in 2013 bijvoorbeeld een headlineshow op het Duitse festival Wacken Open Air voor maar liefst 85.000 toeschouwers. Ze zijn niet het enige indrukwekkende exportproduct binnen het genre: Nederlandse formatie Within Temptation gooit ook al jaren hoge ogen in het buitenland. Het is dus bijna vreemd om te zien hoe Floor Jansen vanavond voor een luttele 1.000 man optreedt. Toch maakt het haar zelf niets uit: tussen nummers door geeft ze geduldig de nodige uitleg over haar muzikale carrière, zodat nieuwe fans precies weten waar ze aan toe zijn.

Schijnbare tegenstellingen

En dat blijkt een avond vol schijnbare tegenstellingen. Het ene moment is Floor Jansen koningin van de metal, met ‘denkbeeldige hoorntjes’ tijdens Face Your Demons van After Forever – haar allereerste band. Het volgende moment draagt ze Lady Gaga-hit Shallow voor alsof ze nooit iets anders heeft gedaan. Ook Spaans zingen tijdens Qué Se Siente van Rolf Sanchez gaat haar bijzonder goed af. Toch voelt de constante afwisseling tussen genres geen moment onwennig, omdat de zangeres samen met de Marcel Fisser Band een verfijnde eigen sound te pakken heeft waarin metal en pop hand in hand gaan. Het helpt ook dat ze tussendoor allerlei anekdotes vertelt. Bijvoorbeeld vóór Mama, het Samantha Steenwijk-nummer dat ze in Beste Zangers coverde: “Ga ik nou echt een Nederlandstalig liedje zingen met mijn zachte G?”

Langharig tuig

Maar ook tijdens de pauzes van songs uit haar ‘eigen’ genre voert zelfspot de boventoon. Vlak voor Slow, Love, Slow van Nightwish richt ze zich tot het publiek: “Nightwish, metal, langharig…”, klinkt het theatraal door de microfoon terwijl ze aan haar eigen haar trekt. “…Tuig is het. Of toch niet?” Het publiek lacht, maar haar punt is duidelijk. Er heersen vooroordelen over metal en Floor Jansen is hier vanavond om jou daar vanaf te helpen. Dat doet ze dan ook aardig, niet voor niets stond in de aankondiging van Doornroosje dat oordoppen niet nodig zouden zijn. Het volledige metal- en rockdeel van de setlist wordt namelijk gespeeld op een volume dat zelfs het gehoor van een hardhorende kat niet zou schaden. Dat zegt veel, want er komen een hoop ‘harde’ nummers voorbij: vijf keer Nightwish en drie keer After Forever. En dan zijn er nog de overige muzikale projecten waaraan ze een behoorlijk steentje aan bijdroeg: Northward en ReVamp, die beide twee keer prijken op de setlist.

Phantom Of The Opera

Tijdens Sweet Curse van ReVamp betreedt special guest Henk Poort onder luid applaus het podium om het mannelijke deel van het duet te verzorgen. Met hem zong Floor Jansen in Beste Zangers het groteske musicalnummer Phantom Of The Opera (in Nightwish-stijl!), dat vervolgens viral ging op YouTube en inmiddels meer dan 6 miljoen keer is bekeken. Uiteraard blijft de knaller uit tot het allerlaatste moment, een logische afsluiter – in de song komt tenslotte Floors metalkant naar boven, tegelijkertijd was dit één van de nummers die voor een doorbraak zorgde bij het grote publiek. Dat de zangeres ontzettend zuiver kan uithalen, horen we al eerder op de avond tijdens Sweet Curse, After Forever-song Energize Me en Tim Akkerman-cover Winner. Maar die in de afsluiter zorgt het meest voor kippenvel. Verrassend genoeg is dit niet het moment waarop het publiek (bestaande uit een mengelmoes van jong en oud, metal- en niet-metalhead) het meeste los gaat. Nee, het dak gaat er vlak voor het einde vanaf wanneer Floor haar zus verwelkomt op het podium tijdens ReVamp-nummer Wolf And Dog. Aan familie is ook in het publiek geen gebrek: eerder op de avond vertelt de Brabantse al dat maarliefst 50 familieleden dit concert bijwonen.

The Sound Of Silence

Het opvallendste moment van Henk Poort ligt overigens vlak daarvoor. Terwijl Floor even van het podium verdwijnt, geeft de operazanger toe dat hij een ‘heel mooi liedje’ van Amerikaanse band Disturbed heeft gehoord, “en ik dacht, die moet ik doen!”. Dat The Sound Of Silence origineel van Simon & Garfunkel is, kunnen we hem snel vergeven wanneer hij het nummer bloedmooi en vol overtuiging zingt – wel volledig in Disturbed-stijl en zelfs compleet met zwarte outfit (en ja, dat de beste man net als David Draiman kaal is, maakt het toch helemaal af).

Middelpunt

Een verfrissende verrassing die helemaal past bij het thema van de show: genres in de blender. Maar hoe fraai het optreden van Henk Poort ook is en hoe foutloos de Marcel Fisser Band ook speelt (gitaarsolo’s in een metalnummer poppy laten klinken is een kunst), het middelpunt blijft toch echt Floor Jansen en haar warme voorkomen. Bijvoorbeeld tijdens After Forever-nummer Strong, dan sijpelt de emotie door in haar lichaamshouding, haar gezicht en haar stem. Je gelooft haar wanneer ze zingt ‘I’ll be there for you’. Haar stem stokt, ze fluistert en schiet zelf vol. Niet alleen heeft de vrouw dus een opmerkelijk oog voor detail, ook wat betreft kledingkeuze (goed, wellicht heeft ze hulp gehad van een styliste): tijdens het eerste deel van de show draagt ze een volledige ‘metaloutfit’ met een zwart korset dat verloot wordt onder merchandisekopers, en na de pauze kiest ze juist voor een simpele zwarte jurk – in lijn met de veelzijdigheid van de show op muzikaal vlak. Maar vooral haar podiumprestaties spreken boekdelen. Floor Jansen heeft namelijk een stem vol emotie, is down to earth en innemend en ik zeg het nog maar een keer: wie genres zo bijzonder moeiteloos aaneenrijgt, beschikt over een zeldzaam talent. Alleen een bittere cynicus zou ontkennen dat zij de Popprijs dubbel en dwars verdiend heeft.

Floor Jansen in Doornroosje

Gezien op 23 januari 2020

Foto’s door Bernard Bodt