Bospop 2022: 10 acts die je niet mag missen

Een voordeel van Bospop ten opzichte van veel andere festivals is dat je in principe nooit een band hoeft te missen. De acts op de twee podia spelen immers niet tegelijkertijd, maar staan netjes achter elkaar geprogrammeerd. We hoeven hier natuurlijk niet meer uit te leggen waarom je een kijkje moet nemen bij grootheden als Sting, Skunk Anansie en Beth Hart, maar we wijzen je wel graag op een aantal andere bands waarmee je misschien nog niet bekend bent. Op Bospop kun je ieder jaar namelijk ook genoeg nieuw talent ontdekken. Hieronder stellen we tien acts aan je voor.



1. Cory Henry & The Funk Apostles (vrijdag, Main Stage, 14.30)

Wie bekend is met het werk van Snarky Puppy, weet dat je als muzikant van verdomd goeden huize moet komen om deel uit te kunnen maken van die fusionband. Toetsenist/zanger Cory Henry won als lid van deze groep maar liefst drie Grammy’s, maar ook zijn solowerk wordt bijzonder goed ontvangen. Zo ontving hij voor zijn plaat Something To Say (2020) een Grammy-nominatie voor ‘Best Progressive R&B Album’. Henry toerde met grootheden als Bruce Springsteen en The Roots, en werkte samen met o.a. David Crosby, Imagine Dragons en Kanye West. Stilistisch behoorlijk uiteenlopend dus, maar op Bospop kun je je vooral verheugen op broeierige, jazzy R&B met briljant orgelwerk van the man himself.



2. Mell & Vintage Future (vrijdag, Tent Stage, 15.30)

‘Moderne soul, gemaakt met oude spullen’. Zo omschrijft de Nederlandse band Mell & Vintage Future zijn eigen muziek. Lust For Life’s Chris van Oostrom beloonde het debuutalbum uit 2019 met vier sterren en schreef: “Hiermee zou ook buiten de eigen landsgrenzen goede sier gemaakt kunnen worden.” Zangeres/gitarist Melanie Jonk en haar bandmaten zijn in ieder geval goed op weg: ze kwamen dit jaar flink onder de aandacht dankzij hun cover van Lou Reeds Perfect Day, die voor de film The In Between werd gebruikt. Ook mochten ze onlangs in Ziggo Dome het voorprogramma verzorgen van niemand minder dan Eric Clapton!



3. The Struts (vrijdag, Tent Stage, 17.30)

De naam The Struts is inmiddels al wel iets meer gevestigd dan sommige andere in dit lijstje, maar we willen toch even benadrukken dat deze Britse rockers een absolute must-see zijn als je classic rock een warm hart toedraagt. De mannen werden beïnvloed door iconen als Led Zeppelin en Queen, maar creëerden al snel een eigen sound. Een geluid dat kennelijk grote indruk maakte op enkele van hun voorbeelden, want The Struts toerde de afgelopen jaren met o.a. The Rolling Stones, The Who, Guns N’ Roses en Foo Fighters. Het nieuwste album Strange Days (2020) bleek met name in Engeland een succes – waarbij het vast hielp dat de band sterren als Robbie Williams, Tom Morello en Def Leppards Joe Elliott wist te strikken voor gastbijdragen!

4. Neal Francis (zaterdag, Main Stage, 12.45)

Deze getalenteerde singer-songwriter werd al ‘de reïncarnatie van Allen Toussaint’ genoemd en ook vergelijkingen met Dr. John, Leon Russell en Little Feat zijn niet van de lucht. De in New Jersey geboren Francis leerde al op zijn vierde pianospelen en toerde als tiener met de zoon van Muddy Waters. Terwijl zijn bekendheid toenam als lid van de band The Heard, kampte de muzikant echter met een hevige verslaving. Als soloartiest heeft hij zich gelukkig helemaal herpakt, getuige het vorig jaar verschenen album In Plain Sight. In de prachtige songs schrijft hij openhartig over afkicken en zijn relaties. Enfin, luister vooral zelf naar de single Can’t Stop The Rain, met niemand minder dan slidemeester Derek Trucks op gitaar!



5. The Record Company (zaterdag, Tent Stage, 15.45)

Deze alternatieve rockband kon al vroeg in de carrière rekenen op de goedkeuring van bladen als Rolling Stone en het debuut Give It Back To You (2016) leverde de Californiërs meteen een Grammy-nominatie voor ‘Best Contemporary Blues Album’ op. Naast bluespionier John Lee Hooker zijn ook de Stones en The Stooges van grote invloed op de opwindende sound van The Record Company. Afgelopen weekend mochten de mannen al indruk maken op onze zuiderburen tijdens Rock Werchter, nu zal ook Bospop platgespeeld worden door dit onwijs getalenteerde trio!



6. Goodbye June (zondag, Main Stage, 11.00)

Op de Bospop-zondag is er een goede reden om op tijd je tent uit te kruipen, want Goodbye June mag die dag aftrappen! Deze band uit Nashville bestaat uit drie neven met een diepgaande liefde voor stevige rock en in hun songs hoor je dan ook duidelijke invloeden van Led Zeppelin, AC/DC en The Black Keys. De mannen wisten al een flinke fanbase op te bouwen dankzij toeren met hun helden van ZZ Top en Billy Gibbons verklaarde onder de indruk te zijn van Goodbye June. En als ‘The Reverend’ het zegt…

7. Robert Jon & The Wreck (zondag, Tent Stage, 11.45)

Dat Southern rock springlevend is, bewijst Robert Jon & The Wreck. Over zijn tijdloze bluesrock met in whisky gedrenkte teksten vertelde frontman Robert Jon Burrison in LFL113: “We willen niet zo glad klinken alsof het allemaal voorgeprogrammeerd uit de computer komt rollen. Het is rauw. Echte muzikanten die echte instrumenten spelen.” De twee nieuwste albums van Robert Jon & The Wreck werden beide door Lust For Life beloond met vijf sterren – genoeg reden dus om uit te kijken naar het optreden op Bospop!

8. Yola (zondag, Main Stage, 12.45)

Bospop heeft ook een castlid van een van de grootste kaskrakers van dit moment op het affiche. De als Yolanda Claire Quartey geboren Yola schittert namelijk in de biopic Elvis, waarin ze de rol van de legendarische Sister Rosetta Tharpe speelt! Niet dat ze haar faam aan deze film te danken heeft, want ze werkte samen met Massive Attack en haar solodebuut Walk Through Fire (geproduceerd door Dan Auerbach van The Black Keys) leverde Yola al een Grammy-nominatie op voor ‘best new artist’. En als je bedenkt dat ook Sir Elton John een fan is van haar prachtige country soul, weet je zeker dat je zondagmiddag even een kijkje moet nemen bij de Main Stage!

9. Larkin Poe (zondag, Tent Stage, 15.45)

De zussen Rebecca en Megan Lovell begonnen ooit als folkmuzikanten in de groep The Lovell Sisters. Tegenwoordig blinken ze onder de naam Larkin Poe uit met hun stevige (Southern) rock en als je naar het album Self Made Man (2020) luistert, begrijp je waarom sterren als Aerosmiths Steven Tyler en ZZ Tops Billy Gibbons in de rij staan om met de dames samen te werken. Het duo weet precies hoe ze een goede rocksong moeten schrijven en het brede scala aan instrumenten dat ze bespelen, is ronduit indrukwekkend. En zoals hun coveralbum Kindred Spirits bewijst, weten ze ook wel raad met andermans werk – luister maar eens naar hun uitvoering van de Lenny Kravitz-hit Fly Away!

10. The Devon Allman Project (zondag, Tent Stage, 22.00)

De legendarische Allman Brothers Band zette in 2014 een punt achter de carrière en sinds het overlijden van frontman Gregg Allman drie jaar later kwam het verhaal definitief ten einde. Een kleine troost is dat het muzikale talent in de familie blijft, want Greggs zoon Devon Allman maakt al jaren indruk als soloartiest en met bands als Honeytribe en Royal Southern Brotherhood. Samen met een andere naam uit de Allman Brothers-stamboom (Duane Betts, zoon van gitarist Dickey Betts) vormt hij The Allman Betts Band, waarvan in 2020 het goed ontvangen album Bless Your Heart verscheen. Verwacht echter geen gemakzuchtige kopie van The Allman Brothers Band. Zoals Devon in 2020 vertelde in Lust For Life 099: “We hebben nooit geambieerd een soort levend eerbetoon aan The Allman Brothers Band te worden. We volgen ons eigen pad, al zou het geforceerd aanvoelen als we de invloed van die band zouden ontkennen.”

Bospop vindt van 8 t/m 10 juli plaats in Weert

Hoofdfoto (Larkin Poe): Aloysius Lim