Bospop 2023: 10 acts die je niet mag missen

Met o.a. Porcupine Tree, Simply Red, Zucchero, Joe Bonamassa en ZZ Top-frontman Billy Gibbons heeft de organisatie van Bospop dit jaar weer een aantal indrukwekkende artiesten gestrikt. Deze en andere grote namen behoeven natuurlijk geen introductie meer, maar zoals ieder jaar geeft het festival ook een podium aan nieuw talent en bands die een groter publiek verdienen. Lust For Life stelt tien must-see Bospop-acts aan je voor!

1. Young Gun Silver Fox (vrijdag 16.30, Bospop Mainstage)

Het is eigenlijk een van de sufste genreaanduidingen die je als popjournalist kunt gebruiken: yachtrock. Toch weet je meteen wat er met de term bedoeld wordt: de gepolijste, soulvolle softrock en pop die met name in de late jaren zeventig en vroege jaren tachtig populair was. Muzikanten als Christopher Cross, Boz Scaggs en Michael McDonald maakten er destijds goede sier mee, maar het genre leeft anno 2023 voort! Het duo Young Gun Silver Fox (Shawn Lee en Andy Platts) is een van de meest succesvolle hedendaagse exponenten van de yachtrock. Luister naar een meeslepend, ontspannen nummer als Long Way Back en je begrijpt waarom!

2. Blackbird (vrijdag 17.30, Tent)

Waar Young Gun Silver Fox je eerder op de Bospop-vrijdag terugvoert naar de smooth sounds van eind jaren zeventig, brengt Blackbird even later het werk van nineties-iconen als Sheryl Crow en Alanis Morissette in herinnering. De Nederlandse zangeres Merel Koman is namelijk hevig beïnvloed door beide dames – hoewel ze ook zeker aandachtig naar o.a. Joni Mitchell en Fleetwood Mac heeft geluisterd. De catchy, pittige en hoopvolle songs van Blackbird konden al rekenen op de goedkeuring van radio-dj’s als Gerard Ekdom en Rob Stenders, en ook Alanis Morissette’s gitarist Jason Orme prees Komans zang en songwriting. Haar melodieuze rock is een welkome toevoeging aan de overwegend softe Bospop-vrijdag.

3. Voltage (zaterdag 16.00, Mainstage)

Lust For Life’s Chris van Oostrom omschreef dit gezelschap uit Helmond als ‘Neerlands beste Southern bluesrockband’. En inderdaad, Voltage bewijst dat je helemaal niet uit het zuiden van de Verenigde Staten hoeft te komen om te overtuigen in dit genre. De mannen begonnen ooit als coverband en dat de mannen later ook niet te beroerd waren om hun helden te blijven eren, bleek wel in 2019, toen ze zelfs een poosje toerden met een ode aan heartlandrocker Tom Petty. Voltage heeft inmiddels vier albums met eigen materiaal op zak, waarvan de laatste drie bijzonder lovende recensies genereerden. Zo schreef LFL over It’s About Time (2020): “Indachtig die albumtitel wordt het dus inderdaad tijd dat dit kwartet voortaan in één adem genoemd gaat worden met de Amerikaanse grootmeesters in het genre.”

4. The White Buffalo (zaterdag 17.45, Tent)

Trouwe volgers van populaire series als Californication en Sons Of Anarchy hebben (onbewust) al muziek van The White Buffalo voorbij horen komen. Vooral in de laatstgenoemde show werden songs van singer-songwriter Jake Smith – zoals zijn echte naam luidt – veelvuldig gebruikt, inclusief een wel heel bijzondere versie van Queens Bohemian Rhapsody! Zijn eigen muziek is een indringende combinatie van country, rock en folk en de platen worden steevast goed ontvangen, inclusief de nieuwste: Year Of The Dark Horse. Volgens de man zelf hoor je daarop onverwachte invloeden van ELO, piratenmuziek en – daar hebben we die term weer – yachtrock. Achter de naam The White Buffalo schuilt overigens geen speciale betekenis, zo vertelde de muzikant in Lust For Life 100: “Jake Smith is geen opvallende naam, maar The White Buffalo wel. Een witte buffel is een groot en zeldzaam dier. En eigenlijk ben ik dat ook.”

5. Ray Wilson (zaterdag 20.00, Tent)

Weinig zangers hebben zo’n ongewoon carrièreverloop als de Schot Ray Wilson. In 1994 scoorde hij een heuse nummer 1-hit in Engeland, als frontman van de postgrungeband Stiltskin (met het nummer Inside). Vervolgens werd hij opgemerkt door de overgebleven leden van Genesis, die het inmiddels zonder Phil Collins moesten zien te redden. Wilson werd de nieuwe zanger van de legendarische groep, maar het bleef bij één matig ontvangen album (Calling All Stations), een bescheiden hitje (Congo) en een tour. Gelukkig betekende dit teleurstellende avontuur niet het einde van ’s mans carrière, want sindsdien maakte hij een reeks uitstekende soloplaten en scoorde hij zowaar een hit in Nederland dankzij een samenwerking met Armin van Buuren (Yet Another Day). Tijdens zijn optredens zingt Wilson doorgaans veel materiaal van Genesis en ook op Bospop zal hij bewijzen dat hij stiekem veel beter op zijn plek was bij de band dan de critici destijds beweerden.

6. Riverside (zaterdag 22.15, Tent)

De echte prog-diehards vertellen we niets nieuws, maar het Poolse Riverside behoort tot de meest opwindende bands die het genre deze eeuw heeft voortgebracht. Goed dus dat de mannen op Bospop de gelegenheid krijgen een breder publiek aan te spreken met hun bloedstollende en avontuurlijke composities. Een album als Second Life Syndrome (in LFL129 nog goed voor een 25ste plek in onze Prog Top 50) geldt inmiddels als een klassieker en ook het nieuwste wapenfeit leverde de groep erg lovende reacties op. Zo schreef LFL’s Robert Haagsma over ID.Entity: “De toppositie van Riverside in de moderne progressieve rock blijft voorlopig onbedreigd.” Qua sound wordt de band nogal eens vergeleken met tijdgenoot Porcupine Tree. Een ideale opwarmer voor die headliner van de Bospop-zaterdag dus!

7. Leif de Leeuw Band (zondag 11.45, Tent)

Sinds Leif de Leeuw in 2009 de Sena Dutch Guitar Award won (in de categorie ‘Young Talent’) wordt hij meer en meer erkend als een van de beste gitaristen die Nederland rijk is. Zes keer op rij werd hij immers uitgeroepen tot beste bluesrockgitarist van de Benelux! De Leeuw rekent slidevirtuozen als Duane Allman, Lowell George en Derek Trucks tot zijn grote helden en het zal je dan ook niet verbazen dat hij bij zijn eigen band excelleert met heerlijke Southern (blues)rock naar het voorbeeld van o.a. The Allman Brothers Band, Little Feat en Tedeschi Trucks Band. Zanger Sem (voorheen Britt) Jansen is trouwens ook niet de minste: in 2020 stond hij in de finale van het tv-programma Hit The Road met een indrukwekkende cover van John Hiatt’s Have A Little Faith In Me en kwam hij zelfs als winnaar uit de bus!

8. Eric Steckel (zondag 13.45, Tent)

Meer vlammend gitaarwerk komt iets later op de dag van de Amerikaan Eric Steckel, die al op elfjarige(!) leeftijd zijn debuutplaat uitbracht. Kort daarna werd hij uitgenodigd door ‘Godfather of British blues’ John Mayall om mee op tour te gaan en een bijdrage te leveren aan diens album Road Dogs (2005). Dat zegt genoeg over Steckels talent, want diezelfde Mayall was ooit cruciaal voor de doorbraak van gitaarlegendes als Eric Clapton, Peter Green en Mick Taylor. Als je op zondag vooral voor Joe Bonamassa komt, is het absoluut de moeite waard om ook even een kijkje te nemen bij deze show. Net als Bonamassa behoort Steckel tot de betere bluesrockers van deze tijd.

9. King King (zondag 15.45, Tent)

“Deze band mag nog heel vaak terugkomen”, schreef Lust For Life in het verslag van Bospop 2018 over King King. Goed dus dat de groep dit jaar weer een plek heeft veroverd op het festival! Dit Schotse viertal rond zanger/gitarist Alan Nimmo (ook bekend van The Nimmo Brothers) deelde in het verleden affiches met John Mayall en Europe, kaapte in 2016 maar liefst vijf British Blues Awards weg en maakt vooral live indruk met funky hardrock in de geest van Bad Company, Thunder en het vroege Whitesnake. Zoals we in 2018 schreven: “De band heeft op Spotify rond de 20.000 luisteraars per maand, maar met wat ze live op het podium laten horen zouden het er zeker twee miljoen moeten zijn.”

10. The Damn Truth (zondag 17.45, Tributes & More Stage)

Hoewel The Bosshoss in hetzelfde uur op zondag ongetwijfeld weer een vermakelijke show zal verzorgen in de tent, raden we de echte rockfanaten onder ons aan om vooral even naar de Tributes & More Stage te wandelen. Daar speelt namelijk The Damn Truth, een voortreffelijke band uit Montreal die volgens ons zonder meer een plek op een van de twee grotere podia had verdiend. Zangeres Lee-la Baum en haar collega’s brachten vorig jaar het goed ontvangen album Now Or Nowhere uit en binnenkort toeren ze met niemand minder dan Glenn Hughes.

The Damn Truth komt zondag overigens een oude bekende tegen, want later op de dag speelt Billy Gibbons een soloshow: “Die kerel is een god”, jubelde Baum eerder dit jaar in Lust For Life 130. “We mochten met ZZ Top door Canada toeren en het zijn zulke geweldige mensen en ongelofelijke muzikanten. Ze worden een dagje ouder, maar zijn nog steeds fantastisch. Dus ja, ik kijk er enorm naar uit!”

Foto: Cristel Brouwer