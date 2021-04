Denk je aan epische nummers van meer dan tien minuten, dan denk je al snel aan progrock. En inderdaad, bands als Yes, ELP, Rush en Porcupine Tree bewezen zich meesters in het componeren van complexe, avontuurlijke tracks. Toch werden ook in andere genres dit soort ‘epics’ gemaakt, met vaak onvergetelijke resultaten. De redactieleden van Lust For Life speurden hun platenkasten af en maakten een lijst van dertig belachelijk lange nummers (één per artiest) die iedereen gehoord zou moeten hebben. En zoals het een episch lijstje betaamt, presenteren we de Top 30 in drie delen. Deze week: de 30 beste lange nummers ooit opgenomen – deel 3, nummers 10 t/m 1!

10. Dire Straits – Telegraph Road (14:18)

Het is nogal een risico om je album te openen met een nummer dat meer dan veertien minuten lang is. Toch deed Dire Straits het in 1982 op Love Over Gold. Niet alleen gebruikt Mark Knopfler woorden om het trieste verhaal te vertellen over een afbrokkelend Amerika, zijn gitaar neemt het met gemak over. De afsluitende gitaarsolo van bijna vijf minuten is werkelijk ontzagwekkend. [JE]

9. David Bowie – Station To Station (10:15)

Station To Station (1976) is Bowie’s tiende studioalbum en wordt nog steeds gezien als een van zijn belangrijkste werken. Tijdens de promotie van Young Americans (1975) had de zanger zich voor het eerst zijn nieuwe persona aangemeten, maar in het titelnummer – dat tevens de albumopener is – stelt hij hem echt voor: The Thin White Duke. Deze Bowie-periode wordt gekenmerkt door grillig gedrag dat (volgens de Duke zelf) veroorzaakt werd door astronomisch veel drugsgebruik. Van de opnames kan hij zich weinig herinneren. Desondanks is het een fantastisch album met een indrukwekkende, meer dan tien minuten durende opener, Bowie’s langste studio-opname, waarop hij flink experimenteerde met artrock, elektronische geluiden en occulte onderwerpen. [EdG]

8. Iron Butterfly – In-A-Gadda-Da-Vida (17:05)

Er zijn verschillende verhalen over het ontstaan van de titel In-A-Gadda-Da-Vida. Wij gaan maar even uit van de versie beschreven in het boekje bij een cd-remaster van het gelijknamige album. Zanger/toetsenist Doug Ingle is in 1968 bezig met een nieuw lied met de werktitel In The Garden Of Eden. In zijn appartement heeft hij op lege maag liters wijn naar binnen gegoten en hij kan de naam van de song niet meer fatsoenlijk uitspreken. Ingle’s beschonken toestand blijkt in het voordeel te werken voor de band. In-A-Gadda-Da-Vida wordt een dikke hit en draagt eraan bij dat Iron Butterfly de geschiedenis ingaat als voorlopers van de heavy metal – samen met acts als Steppenwolf, Blue Cheer en Vanilla Fudge. [DvdG]

7. Sigur Rós – Untitled 8 (Popplagið) (11:44)

Wellicht een verrassende naam in deze lijst die gedomineerd wordt door progrock- en classic rock-giganten, maar de IJslandse postrockers van Sigur Rós kijken regelmatig ook niet op een minuutje meer of minder. De beste van hun ‘epics’ is toch wel Untitled 8, van het al even handig getitelde album ( ) uit 2002. Popplagið is de bijnaam van de song die in eerste instantie iets praktischer ingestelde fans gebruikten, maar daarna ook door de band zelf omarmd werd. Het betekent zoveel als ‘het popliedje’ – maar dat is uiteraard gigantisch ironisch. Tergend langzaam maar zeer zeker bouwt de song op naar een hoogtepunt – en als dat dan na negen minuten EINDELIJK komt, hoor je het muzikale equivalent van een uitbarsting van de IJslandse vulkaan Eyjafjallajökull. Oorverdovend en tranentrekkend mooi. [MC]

6. Kraftwerk – Autobahn (22:47)

De mannen van Kraftwerk zijn natuurlijk pioniers op het gebied van elektronische muziek. Op hun vierde album (Autobahn uit 1974) gebruikten ze voor het eerst de herhalende elektronische klanken waarom de groep zo bekend kwam te staan, hoewel ze ook nog reguliere instrumenten gebruikten. De korte versie van het titelnummer werd – nogal verrassend – een grote internationale hit. In deze song probeert de groep het gevoel van rijden op de snelweg na te bootsen, wat aardig gelukt is. Het leverde een bijzonder interessante én lange track op. [EdG]

5. Yes – Close To The Edge (18:12)

Als iemand je vraagt een ultiem voorbeeld van goede progressieve rock aan te bevelen, kun je haast geen betere plaat noemen dan Close To The Edge van Yes. De lp bestaat uit slechts drie stukken, die vanwege hun lengte vanzelfsprekend niet geschikt zijn voor luisteraars met de aandachtsspanne van een fruitvlieg. De bij vlagen ondoorgrondelijke teksten, de engelachtige zang van Jon Anderson en het virtuoze spel van zijn vier collega’s waren in 1972 zelfs nog goed voor een nummer 1-positie in de Nederlandse albumlijst, mede dankzij de verbijsterende schoonheid van het titelnummer. Dat epos beslaat bijna negentien minuten en voor wie dat al heftig vindt: Yes zou er op de volgende albums Tales From Topographic Oceans en Relayer nog eens flink overheen gaan! [DvdG]

4. The Doors – The End (11:41)

Mocht de wereld ooit ten onder gaan terwijl ik nog leef, hoop ik van harte dat dit nummer keihard wereldwijd door alle speakers knalt – niet voor niets werd het gebruikt voor de film Apocalypse Now uit 1979. Dat is toch bijna twaalf minuten pijnverzachting terwijl de aarde in brand staat. Had het orkest van de Titanic ook niet beter The End kunnen spelen tijdens het zinken? Goed, ik wijk af. Dit is een knap en complex stuk psychedelische (art)rock over de dood, een relatiebreuk, boosheid, angst en Oedipus. Er bestaat simpelweg geen beter slotstuk voor een plaat (van het debuutalbum The Doors uit 1967) dan The End. [JE]



3. Rush – 2112 (20:33)

Ergens is het wel een beetje valsspelen hoor, dit meer dan twintig minuten klokkende epos van Rush. Want het is natuurlijk wel vaker dat een lang prognummer eigenlijk is samengesteld uit meerdere delen, maar in het geval van 2112 is dat wel heel overduidelijk. Hoe het ook zij, 2112 vertelt het verhaal van ‘The Protagonist’ die – heel kort door de bocht, excuus – in een dystopische toekomst het gevecht aangaat met een boosaardige groep die de wereld regeert: The Priests Of The Temples Of Syrinx. In zeven delen, die muzikaal laveren tussen progrock, progmetal en hardrock, volgen we het avontuur van The Protagonist, tot (spoiler alert!) zijn zelfmoord aan toe. Leuk weetje: talloze gamers hebben hun vingers overbelast tijdens het spelen van 2112 in de populaire videogame Guitar Hero: Warriors Of Rock. Episch: zeker weten! [MC]

2. Deep Purple – Child In Time (10:18)

De trage maar spannende opbouw, het ijle Hammond-orgel van Jon Lord, het ijselijke gekrijs van Ian Gillan en de gruwelijke gitaarsolo’s van Ritchie Blackmore: wat mij betreft is Child In Time het absolute magnum opus van Deep Purple. Balancerend op het randje van artrock en heavy metal en tekstueel losjes gebaseerd op de Vietnam-oorlog vliegen de ruim tien minuten voorbij en dankzij de constante tempo- en stijlwisselingen wordt het geen moment ook maar een beetje saai. Extreem jammer dus dat de band het nummer al jaren niet meer live speelt: de laatste keer dat Child In Time op de setlist stond, was tijdens een show op 30 april 2002 in Jakarta, Indonesië. De reden: Gillan haalt die krankzinnig hoge uithalen niet meer. Heel begrijpelijk natuurlijk – maar eeuwig zonde is het wel. [MC]

1. Pink Floyd – Echoes (23:30)

Deze waanzinnig mooie afsluiter van Meddle (1971) is het ultieme progrocknummer waar alle vier de bandleden hun kunsten op los konden laten. Je raakt in een trance vanaf de eerste tonen (het terugkerende ‘geping’ van Richard Wright) en ontwaakt enkel even door de huilgeluiden halverwege, veroorzaakt door het wah-wah-pedaal van David Gilmour – die overigens puur door toeval ontstonden. Gilmours gitaar stond verkeerd ingeplugd en die feedback werkte blijkbaar inspirerend. Echoes is een sonisch experiment dat zich ontpopte tot een waar meesterwerk. [JE]

Eervolle vermeldingen

Camel – Lady Fantasy (12:43), Can – Halleluhwah (18:28), Caravan – Nine Feet Underground (22:44), Dream Theater – Scene Six: Home (12:53), Focus – Eruption (23:02), Golden Earring – Eight Miles High (19:00), Jethro Tull – Thick As A Brick Pt. 1 (22:45), Led Zeppelin – Achilles Last Stand (10:25), Mike Oldfield – Ommadawn Pt. 1 (19:14), Procol Harum – In Held ‘Twas In I (17:38), Rare Earth – Get Ready (21:30), Sly & The Family Stone – Sex Machine (13:46), Television – Marquee Moon (10:41), The Jimi Hendrix Experience – Voodoo Chile (14:58), Traffic – The Low Spark Of High Heeled Boys (12:10), Transatlantic – All Of The Above (30:59), The War On Drugs – Thinking Of A Place (11:10)

Bekijk ook deel 1 en deel 2 van de 30 beste lange nummers ooit.