Randy Newman: de vijf opvallendste filmcomposities

Eind jaren zestig maakte Randy Newman naam als schrijver van nummers die zijn doordrenkt met ironie en satire. Hij scoorde wereldwijde hits met de songs Short People, I Love L.A. en Mama Told Me Not To Come – al dan niet dankzij uitvoeringen van andere artiesten. Later groeide hij uit tot een befaamd filmcomponist. Op de 79ste verjaardag van de Amerikaanse muzikant werpen we een blik op zijn opvallendste soundtracks.

Toy Story

De Walt Disney-film Toy Story is een van de eerste films die geheel tot stand kwam door computeranimatie, met muziek gecomponeerd en uitgevoerd door Randy Newman. Een van de bekendste filmnummers ooit geschreven is You’ve Got A Friend In Me, een duet tussen countryzanger Lyle Lovett en Newman. Het beschrijft perfect de diepgewortelde rivaliteit en kameraadschap tussen de hoofdpersonages Woody en Buzz Lightyear. Het is lastig om dit nummer te luisteren zonder daarbij een glimlach op je gezicht te krijgen. Of dat vanwege de nostalgische waarde is of gewoon door de pure schoonheid van Newmans compositie, mag ieder voor zich bepalen. Het nummer werd genomineerd voor een Oscar en Golden Globe voor beste filmsong. Verder bestaat het album uit zwaar georkestreerde, soms klassiek getinte composities.

A Bug’s Life

A Bug’s Life werd misschien niet zo’n commercieel succes als Finding Nemo of Toy Story, maar is een van de meest onderschatte speelfilms van Pixar. De film heeft bijgedragen aan de internationale bekendheid van het productiebedrijf en de muziek van Randy Newman zal daar ongetwijfeld bij geholpen hebben. Met melodisch gearrangeerde nummers is Newmans soundtrack een genot om naar te luisteren. Het album brengt de luisteraar onmiddellijk terug naar de geanimeerde wereld van Pixar, waarbij de chaos van de fictieve stad perfect wordt meegenomen in de compositie.

Monsters, Inc.

Voor het slapen gaan vragen bange kinderen overal ter wereld aan hun ouders om de slaapkamer te controleren op monsters. In het kinderbrein wint de angst het nu eenmaal van de rationaliteit. Monsters, Inc. neemt deze angst weg. Groene kwaadaardige monsters onder je bed worden neergezet als blije, vriendelijke wezens. De film laat ons opnieuw kennismaken met het vertrouwde Newman-geluid: over het algemeen snel en hectisch, maar met een buitengewone helderheid in de orkestratie. Aangedreven door funky jazz-soul brengt Newman de fantasierijke wereld van Monsters, Inc. tot leven. Een wereld die overloopt van opwinding, fantasie en plezier.

James And The Giant Peach

James And The Giant Peach is een geanimeerde ‘stop-motion’ verfilming van de gelijknamige roman van Roald Dahl. Wanneer het weeskind James het leven redt van een spin, krijgt hij magische krokodillentongen in zijn bezit. James laat ze per ongeluk vallen, waarna er een reusachtige perzik in de tuin begint te groeien. Hierin treft hij niet alleen de spin aan, maar ook een aantal nieuwe vrienden. Ze vervullen zijn droom om naar New York te reizen. Newmans muziek bevat als vanouds een Americana-invloed en hij componeert vijf nummers die in de film verschijnen: My Name Is James, That’s The Life, Eating The Peach, Family en Good News. Al deze nummers zijn inventief, geestig en scherpzinnig.

The Natural

Deze film is gebaseerd op het leven van Roy Hobbs, een getalenteerde 35-jarige honkbalspeler die probeert een slecht presterend team er weer bovenop te helpen. Het scenario is gebaseerd op de gelijknamige roman van de gerenommeerde Amerikaanse schrijver Bernard Malamud. Newman mocht de muziek voor de film op zich nemen. De componist uit Californië weet met zijn soundtrack perfect te verwoorden hoe een man wiens dromen worden verpletterd blijft doorzetten en uiteindelijk het geloof vindt om boven zichzelf uit te stijgen. De inspirerende en ontroerende muziek past uitstekend bij de film en zorgt voor de nodige emotionele diepgang. Dit muzikale werk heeft ongetwijfeld bijgedragen aan zijn welverdiende Academy Award-nominatie en een Grammy Award-overwinning het jaar daarop.

Foto Randy Newman in Muziekgebouw Eindhoven: Bernard Bodt

