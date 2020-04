Correctie verschijningsdatum LFL100

Zoals je afgelopen vrijdag wellicht al hebt meegekregen in onze e-mail-nieuwsbrief, ligt de jubileumeditie van Lust For Life (ons 100ste nummer!) op vrijdag 1 mei bij onze abonnees op de deurmat. Voor de oplettende lezer: dat is een week later dan de datum die abusievelijk in de colofon van het huidige nummer staat.

Geen abonnee? Het blad is vanaf woensdag 6 mei verkrijgbaar in de winkel.