Advertorial – 4 tips om goed te zorgen voor de geluidsinstallatie in je auto

Scherpe audioapparatuur in de auto: voor veel muziekfanaten is het een absolute musthave. Sommige muziek klinkt nou eenmaal beter op de weg. Een opzwepende plaat van CCR of Talking Heads, bijvoorbeeld. Maar voor een mooie geluidsinstallatie moet je wel netjes zorgen. We geven je daarom een aantal praktische tips.

1. Onderhoud en sterke akoestiek

Het ligt voor de hand, en toch kun je het niet vaak genoeg herhalen: onderhoud je geluidsinstallatie goed. Maak je apparatuur regelmatig schoon, en let erop dat de binnenkant van je auto niet vol stof komt te liggen. Grote hoeveelheden stof kunnen funest zijn voor je speakers.

Sterke akoestiek kan ook een wereld van verschil maken. Ga het plaatwerk in je auto bijvoorbeeld eens na op trillingen bij liedjes met een diepere bas. Er valt veel winst te bereiken als je deze wat steviger vastzet. Je kunt daarnaast ook de portieren van je auto voorzien van akoestische aanpassingen. De portieren functioneren eigenlijk als klankkasten wanneer je muziek afspeelt. Maak daar dus optimaal gebruik van.

2. Neem een goed alarmsysteem

Prachtig natuurlijk, zo’n duur speeltje in je auto. Maar dat vinden inbrekers helaas ook. Zij herkennen een duur hifi-systeem wel als ze er eentje zien. Ga je investeren in betere audio? Check dan ook of je een goed autoalarm hebt. Het is zonde om veel geld te investeren in je auto, als deze investering vervolgens gestolen wordt. Een alarmsysteem doet daarbij wonderen.

3. Pas je autoverzekering aan

In het geval van diefstal kan je autoverzekering ook uitkomst bieden. En dan maakt het niet uit of het een goedkope autoverzekering is. Het is daarbij wel belangrijk dat je geluidsinstallatie goed gedekt is, want dat is niet vanzelfsprekend. Gebruik je de installatie die met de auto geleverd is? Dan is hij standaard gedekt. Dit valt namelijk onder de cataloguswaarde van de auto. Heb je zelf apparatuur toegevoegd? Geef dit dan bij je verzekeraar aan. Deze apparatuur komt bovenop de cataloguswaarde van de auto, en is zonder het te melden dus niet gedekt.

Het is nadat je een nieuw alarm én een nieuwe muziekinstallatie hebt gekocht überhaupt slim om even na te gaan wat dit voor de waarde van je auto betekent. Goede kans dat deze stijgt na deze upgrades. Controleer dus de dagwaarde van je auto met een kenteken check. Dan weet je ongeveer hoeveel je auto na afloop waard is. Handig als je hem nog eens wilt doorverkopen.

4. Laat de bas af en toe met rust

We kennen allemaal dat knagende gevoel om bij een goed nummer de basknop nog een stukje naar rechts te draaien. Zeker als je een mooie subwoofer hebt. Maar voor je geluidsinstallatie is het niet altijd even fijn. De trillingen doen de hele auto beven, en met de ramen dicht kan het geluid bovendien geen kant op. De speakers zijn hierdoor kwetsbaarder in de auto. Voor je het weet blaas je ze op. Oftewel: geniet, maar doe het met mate.