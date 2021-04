Mick Jagger en Dave Grohl brengen nieuw nummer Eazy Sleazy uit

Verrassing: Mick Jagger heeft een nieuw nummer uitgebracht! Eazy Sleazy is een samenwerking met Foo Fighters-frontman Dave Grohl, die drums, gitaar en bas speelt. Het lied ontstond tijdens de lockdown en in de tekst heeft de Stones-zanger het dan ook over onder meer ‘zoom calls’ en ‘home in these prison walls’.

In een persbericht meldt Jagger: “Het is een nummer dat ik schreef over de lockdown, met een beetje hoognodig optimisme.” Zijn collega Grohl vult aan: “Het is moeilijk om onder woorden te brengen wat het voor me betekende om dit nummer met Sir Mick op te nemen. Het is meer dan een droom die werkelijkheid werd. Net toen ik dacht dat het leven niet gekker kon worden… En het is hét zomernummer, zonder twijfel!”

Liefdesbrief

Eerder vandaag verscheen ook al de trailer van Dave Grohls nieuwe documentaire What Drives Us, waarvoor de Foo Fighter een behoorlijke lijst grote namen wist te strikken. Zo komen leden van U2, Red Hot Chili Peppers, Guns N’ Roses en The Beatles aan het woord. What Drives Us is vanaf eind deze maand in Amerika al te zien via Amazon Prime Video. In een persbericht meldt Grohl: “Deze film is mijn liefdesbrief aan iedere muzikant die ooit met zijn vrienden in een oud busje is gesprongen en alles achter zich liet voor een simpele beloning: muziek maken.”

Het is een druk jaar voor Dave Grohl: in februari verscheen het tiende Foo Fighters-album Medicine At Midnight, dat in verschillende landen (waaronder Nederland) op nummer 1 terechtkwam. Dit najaar wordt ook nog zijn autobiografische boek The Storyteller gepubliceerd. In Lust For Life 108 lees je een uitgebreid interview met Grohl, naast artikelen over o.a. Alice Cooper, Steven Wilson, Frank Zappa en David Bowie. Bestel deze editie hier!

Foto The Rolling Stones: Mitchell Giebels