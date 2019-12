Eerste namen Bospop 2020 bekend: o.a. Sting, Lionel Richie en Joe Bonamassa

De eerste 25 artiesten van Bospop 2020 zijn bekend. Naast headliners Sting, Lionel Richie en Kensington treden ook onder anderen Joe Bonamassa, Beth Hart en Melissa Etheridge op tijdens de 40ste editie van het festival, dat plaatsvindt op 10, 11 en 12 juli in Weert.

De legendarische muzikant Sting komt naar Bospop. Hij begon zijn carrière als zanger van de rockband The Police, maar ging midden jaren tachtig solo verder. Inmiddels heeft hij met zijn werk met de band en als soloartiest bij elkaar opgeteld meer dan honderd miljoen platen verkocht en zestien Grammy Awards gewonnen.

Het is de eerste keer dat Lionel Richie naar het festival komt. De muzikant begon zijn carrière als lid van de soulband Commodores, maar staat sinds 1982 bekend als soloartiest. Met hits als All Night Long (All Night) (1983), Hello (1984) en Say You, Say Me (1985) wist hij naam te maken als zanger van ballades. Richie is een van de bestverkopende artiesten aller tijden.

De organisatie kondigde ook Joe Bonamassa aan als een van de grote namen. De veelbelovende 42-jarige bluesrockgitarist heeft vijftien soloalbums op zijn naam staan, waarvan er elf op nummer één in de Billboard Blues-hitlijst stonden. In 2007 trad de gitarist voor het eerst op in Weert. Ook staat hij op de vijfde plek in onze Gitaarhelden Top 50 in LFL097. Bonamassa heeft inmiddels drie albums uitgebracht samen met bluesrockmuzikant Beth Hart, die voor de vijfde keer naar Bospop komt. Hun coveralbum Seesaw (2013) ontving een Grammy-nominatie in de categorie Best Blues Album.

Ook Melissa Etheridge is geen onbekende voor Bospop: in 2015 stond ze voor het eerst op het podium in Weert. De rockmuzikant brak door in 1988 met haar titelloze debuutalbum. Inmiddels heeft ze veertien studioplaten uitgebracht en vijftien Grammy-nominaties ontvangen, waarvan ze er twee won.

De andere aangekondigde acts zijn Kensington, Natasha Bedingfield, White Lies, Passenger, Bløf, Jett Rebel, De Dijk, Heather Nova, Prince-begeleidingsband The Revolution, Tim Montana, Stahlzeit (Rammstein-coverband), Gin Lady, Seasick Steve, Walter Trout Band, Allman Betts Band, Yola, Larkin Poe, The Record Company, The Steel Woods en Robert Jon & The Wreck.

De line-up per dag is tot nu toe als volgt:

Vrijdag:

Sting, Melissa Etheridge, The Revolution, White Lies, Jett Rebel, The Record Company

Zaterdag:

Lionel Richie, Joe Bonamassa, De Dijk, Heather Nova, Natasha Bedingfield, Stahlzeit, Tim Montana, Gin Lady

Zondag:

Kensington, Beth Hart, Passenger, BLØF, Seasick Steve, Walter Trout Band, Allman Betts Band, Yola, Larkin Poe, The Steel Woods, Robert Jon & The Wreck

De kaartverkoop start zaterdag 14 december. Lees hier ons festivalverslag van de afgelopen editie.

Foto: Cristel Brouwer