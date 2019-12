Guns N’ Roses derde headliner Pinkpop 2020

Guns N’ Roses is de derde headliner van Pinkpop 2020, zo heeft de organisatie zojuist bevestigd. De hardrockband mag het festival op zondag 21 juni afsluiten. De andere headliners zijn Red Hot Chili Peppers (vrijdag) en rapper Post Malone (zaterdag).

Guns N’ Roses toerde jarenlang met alleen zanger Axl Rose als oorspronkelijk bandlid, maar sinds 2016 maken ook gitarist Slash en bassist Duff McKagan weer deel uit van de line-up. De Not In This Lifetime–reünietour bleek een van de meest succesvolle uit de geschiedenis. Zowel in 2017 als in 2018 stonden de mannen in het Goffertpark, Nijmegen en bij die eerste show haalden ze Angus Young het podium op voor enkele AC/DC-klassiekers. Hier kun je ons verslag van dat concert nog eens nalezen.

Het is de eerste keer dat Guns N’ Roses op Pinkpop staat. De line-up per dag is nu als volgt:

Vrijdag 19 juni:

Red Hot Chili Peppers, Twenty One Pilots, Nothing But Thieves, Kensington, 5SOS, KEANE, Lost Frequencies live, Balthazar, Supergrass, JC Stewart, Elle Hollis

Zaterdag 20 juni:

Post Malone, Rag’N’Bone Man, Crowded House, Deftones, James Arthur, Mabel, Danny Vera, Frank Carter & The Rattlesnakes

Zondag 21 juni:

Guns N’ Roses, Volbeat, Anderson .Paak & The Free Nationals, Disturbed, Zara Larsson, Gojira, Dermot Kennedy, The Pretty Reckless, Of Monsters and Men, The Marcus King Band, Inhaler

Foto: Robin Looy