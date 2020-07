In memoriam: Peter Green (1946-2020)

De legendarische bluesrockgitarist Peter Green is overleden, zo meldde de BBC vandaag. De Britse muzikant was een van de oprichters van Fleetwood Mac en schreef hits als Black Magic Woman, Albatross en Oh Well.

Voordat hij Fleetwood Mac oprichtte, maakte Peter Green halverwege de jaren zestig al deel uit van John Mayalls Bluesbreakers. Die samenwerking resulteerde in het veelgeprezen album A Hard Road, dat in 1967 verscheen. Hetzelfde jaar nog startte Green een nieuw succesverhaal, samen met een andere ex-Bluesbreaker: Mick Fleetwood. De originele bezetting bestond verder uit gitarist/zanger Jeremy Spencer en bassist Bob Brunning, die al snel werd vervangen door John McVie.

In Lust For Life 078 herinnerde Spencer zich: “Ik wist dat Peter na The Bluesbreakers een nieuwe band wilde beginnen. We gingen samen een biertje drinken om erover te praten en plotseling deed hij alsof ik er al onderdeel van was. Ik zat gewoon in de band. Dat verwachtte ik totaal niet. Peter zei tegen me: ‘Het komt wel goed. Jij doet gewoon jouw Elmore James en ik doe mijn B.B. King en daar maken we wat van’. Ik dacht bij mezelf: is hij nou serieus?’”

Fleetwood Mac was dus aanvankelijk een bluesband, zoals op het debuutalbum uit 1968 te horen is. De mannen scoorden verschillende grote hits in Europa, waaronder Black Magic Woman (later gecoverd door Santana), het instrumentale Albatross, het in twee delen gesplitste Oh Well en The Green Manalishi (With The Two Prong Crown). Het ging echter bergafwaarts met Green, die met psychische problemen kampte. Over de hitsingle Man Of The World (1969) vertelde Mick Fleetwood vorig jaar aan Lust For Life: “Toen Peter dat nummer schreef, was dat een schreeuw om hulp. We realiseerden ons dat toen niet. We hadden geen idee dat hij vanbinnen zo verknipt en verdrietig was. Maar hij vertelt dat in dat nummer.”

Green stapte in 1970 uit Fleetwood Mac en bracht dat jaar zijn soloalbum The End Of The Game uit. Pas negen jaar later zou de opvolger In The Skies verschijnen. De gitarist/zanger evenaarde nooit meer zijn oude successen, maar maakte later in zijn carrière wel een aantal lovend ontvangen bluesplaten met zijn Splinter Group. Bovendien werd hij door vele latere gitaarhelden gezien als een grote invloed. Zo bracht bewonderaar Gary Moore in 1995 een volledig album uit dat was opgedragen aan hem: Blues For Greeny.

In februari dit jaar organiseerde Mick Fleetwood in Londen een bijzonder tributeconcert voor zijn oude collega, waarbij grootheden als David Gilmour (Pink Floyd), Steven Tyler (Aerosmith), Billy Gibbons (ZZ Top), Kirk Hammett (Metallica), Noel Gallagher en John Mayall het werk van Green uitvoerden. Opnames daarvan worden in oktober officieel uitgebracht.

Eind vorig jaar werd Peter Green nog door lezers van Lust For Life uitgeroepen tot een van de vijftig grootste gitaarhelden aller tijden. Een woordvoerder van de familie van Green meldde vandaag aan de BBC dat de muzikant vredig in zijn slaap is gestorven. Hij werd 73 jaar.