The Jimi Hendrix Experience – Los Angeles Forum – April 26, 1969 (recensie)

De sfeer binnen The Jimi Hendrix Experience was beneden peil, maar daar is in deze opnames niets van te merken

In 1969 toerde Jimi Hendrix met zijn Experience – bassist Noel Redding en drummer Mitch Mitchell – door Noord-Amerika. Het optreden in de Los Angeles Forum in Inglewood werd professioneel opgenomen, met als bedoeling om later dat jaar een live-album uit te brengen. Hendrix en zijn vaste producer Eddie Kramer werkten inderdaad dagen aan de 8-sporenopnames, maar het afgemixte resultaat kwam op de plank te liggen. Het leeuwendeel van de show verscheen in 1990 wel op Lifelines: The Jimi Hendrix Story, terwijl losse songs op diverse compilaties terechtkwamen.

Nu pas wordt voor het eerst het complete optreden op een album uitgebracht, waarbij de aloude Kramer alles opnieuw mixte. De sfeer in de band was in die tijd beneden peil. De zich miskend voelende Noel Redding stapte die zomer dan ook op. Toch is daar in deze opnames niets van te merken. Het drietal klinkt samengebald in het overrompelende Foxey Lady en de uitgesponnen bluesjam Red House. Uit de kwinkslagen (‘scuse me while I kiss the policeman’) van Hendrix is op te maken dat het onrustig in de zaal was. Het wemelde dan ook van de agenten, die tijdens het optreden vaker toegesproken werden.

Toch trok ook deze entourage geen wissel op de show. Hendrix stortte zich op Star Spangled Banner, zoals hij dat een half jaar later opnieuw zou doen op Woodstock. In Voodoo Child (Slight Return) maakte hij een behendig zijstapje naar Sunshine Of Your Love van Cream, de voormalige band van zijn collega-gitaarheld Eric Clapton. Het geluid is beter dan ooit, alsof je erbij bent. Al verschenen de songs al eerder, als complete show heeft deze registratie absoluut bestaansrecht. Zeker dankzij de remix van Eddie Kramer.

