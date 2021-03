LFL108 ligt rond 5 maart bij abonnees op de mat

Voor wie onlangs onze nieuwsbrief gemist heeft en zich afvraagt waar Lust For Life 108 blijft: het blad verschijnt in verband met de verlengde lockdown iets later. Deze nieuwe editie, met Foo Fighters op de cover, LFL108 ligt rond 5 maart bij abonnees op de deurmat.

De verlengde lockdown heeft helaas ook de bladenmarkt behoorlijk op z’n kop gezet. Gelukkig wisten talloze ‘losse kopers’ de weg naar onze webshop te vinden. Om de kans te vergroten dat de volgende editie weer wel gewoon in de winkel ligt, hebben we de verschijningsdatum van LFL108 iets aangepast.

Abonnees ontvangen deze editie rond vrijdag 5 maart in de bus en vanaf woensdag 10 maart kun je ‘m in de winkel kopen. Tenminste, als de winkels dan weer open zijn. We kunnen alvast verklappen dat LFL108 weer een puike uitgave wordt, inclusief interviews met Dave Grohl (Foo Fighters), Alice Cooper en Steven Wilson, verhalen over Frank Zappa en David Bowie, de meeste cd- en dvd-recensies en nog heel veel meer!

Geen abonnee? Vanaf volgende week vrijdag is LFL108 ook online te bestellen via onze webshop. Bekijk hier de verschijningsdata van Lust For Life in 2021.