Nieuwe concertfilm Gorillaz in december alsnog in de bioscoop

De nieuwe muziekfilm Gorillaz: Song Machine Live From Kong zou op 14 december eenmalig in de bioscoop draaien, maar door de huidige coronamaatregelen gingen die vertoningen niet door. Toch kunnen fans het optreden van de virtuele band deze maand nog in verschillende zalen bekijken, onder meer in Groningen, Nijmegen en Rotterdam.

Song Machine Live From Kong werd opgenomen in de Kong Studios in Londen, het hoofdkwartier van Gorillaz. Tijdens het optreden wisselt de Britse band songs van het recente album Song Machine, Season One: Strange Timez (2020) af met klassiekers uit het oeuvre, waarbij de mannen worden bijgestaan door verschillende muzikale gasten (o.a. Robert Smith van The Cure en Elton John) en natuurlijk de bekende visuals van Jamie Hewlett. De bioscooprelease bevat ook exclusief bonusmateriaal: een kijkje achter de schermen en een toelichting van Hewlett en zanger Damon Albarn. Meer informatie over de film vind je hier.

Gorillaz: Song Machine Live From Kong is op 18 december te zien in Forum, Groningen, gevolgd door vertoningen in Rotterdam (KINO, 19 december), Sittard (Domijnen, 19 december), Utrecht (LHC, 21 december), Eindhoven (Natlab, 29 december), Voorschoten (Filmtheater Voorschoten, 29 december), Zaandam (De Fabriek, 29 december) en Nijmegen (LUX, 30 december).

Afbeelding: Piece Of Magic Entertainment