Roxette-zangeres Marie Fredriksson (61) overleden

De Zweedse zangeres Marie Fredriksson is op maandag 9 december op 61-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hersentumor. Ze was vooral bekend van het Zweedse popduo Roxette, waarmee ze in 1989 internationaal doorbrak.

De manager van de zangeres, Marie Dimberg, bracht het nieuws over het overlijden van Fredriksson via een persbericht naar buiten. “Tot groot verdriet moeten we bekendmaken dat een van onze grootste en meest geliefde artiesten is overleden”, meldde ze. De muzikant stierf na een lang ziekbed aan de gevolgen van een hersentumor. Fredriksson kreeg in 2002 voor het eerst te horen dat ze kanker had. Drie jaar later werd ze gezond verklaard, waarna ze in 2010 weer begon met optreden. In 2016 moest de zangeres echter stoppen met toeren vanwege terugkerende gezondheidsproblemen.

Fredriksson vormde samen met Per Gessle het Zweedse popduo Roxette. Gessle reageerde via sociale media op het nieuws: “De tijd gaat zo snel voorbij. Het is nog niet zo lang geleden dat we dagen en nachten in mijn kleine appartement doorbrachten en onmogelijke dromen deelden. En wat een droom hebben we uiteindelijk gedeeld! Ik voel me vereerd om jouw talent en vrijgevigheid te hebben mogen meemaken. Mijn liefde gaat uit naar jou en je familie. Het zal nooit meer hetzelfde zijn.”

De zangeres begon haar muzikale carrière in 1978 als toetsenist van punkgroep Strul. De groep viel in 1981 uiteen, waarna Fredriksson kort actief was als lid van MaMas Barn. Met behulp van Gessle ging de muzikant vanaf eind 1983 verder als soloartiest. Haar debuutalbum Het Vind volgde een jaar later. Toen Gessles muzikale carrière te gronde ging in 1986, namen de twee samen het nummer Neverending Love op onder de naam Roxette.

Het duo brak internationaal door in 1989 met het album Look Sharp! (1988). Samen scoorden Fredriksson en Gessle hits met onder andere It Must Have Been Love (1987), Listen To Your Heart (1988), The Look (1989) en Joyride (1991). Roxette heeft meer dan 75 miljoen albums wereldwijd verkocht. Door de jaren heen bleef Fredriksson actief als soloartiest en hield ze meerdere kunsttentoonstellingen. De meest recente plaat van Roxette is Good Karma (2016). Een jaar voor deze release traden de twee voor het laatst op in Nederland in het huidige AFAS Live.

