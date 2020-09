The Analogues speelt Beatles-klassieker Revolver integraal in AFAS

Na onder meer Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band en Abbey Road voert The Analogues dit jaar een ander meesterwerk van The Beatles integraal uit: Revolver. Van 9 t/m 11 oktober speelt de Nederlandse formatie de nummers van het album uit 1966 live in AFAS Amsterdam.

The Analogues wordt in binnen- en buitenland geprezen om de nauwkeurige reproducties van legendarische studioalbums van The Beatles uit de periode 1966-1970, platen die de Liverpoolse popgroep zelf nooit speelde. Daarbij ontbrak nog één meesterwerk: Revolver. Die lp uit 1966 staat bij velen op dezelfde hoogte als Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, ‘The White Album’ en Abbey Road, en het Amerikaanse Rolling Stone plaatste ‘m zelfs in de top 3 van de ‘500 Greatest Albums Of All Time’.

Oorspronkelijk was het niet de bedoeling dat The Analogues weer een Beatles-album integraal ten gehore zou brengen. Tijdens twee shows in Ziggo Dome zou de band deze maand alleen nog een ‘best of’-selectie van Beatles-nummers uit de periode 1966-1970 spelen, maar die optredens zijn verplaatst naar september volgend jaar. In plaats daarvan toveren de muzikanten in oktober AFAS om tot ‘Club Revolver’, waar klassiekers als Eleanor Rigby, Got To Get You Into My Life, Taxman en Here, There And Everywhere voorbijkomen. Uiteraard wordt tijdens deze shows aan de RIVM-richtlijnen voldaan.

De kaartverkoop voor de shows van The Analogues start aanstaande vrijdag om 10.00 uur.

Foto: Ferdy Damman