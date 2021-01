10 essentiële nummers van Janis Joplin

Janis Joplin zou vandaag 78 geworden zijn. Ze overleed in 1970 op 27-jarige leeftijd, waarmee ze dus tot die befaamde ‘Club of 27’ behoort. Ze liet een klein maar bijzonder oeuvre na, met twee albums als zangeres van Big Brother And The Holding Company en evenzoveel als soloartiest. Hieronder de tien meest indrukwekkende songs van een van de grootste popiconen aller tijden!

10. Combination Of The Two

Cheap Thrills, het tweede album van Big Brother And The Holding Company – en het laatste met Janis als zangeres – overschaduwde het debuut in elk opzicht. Sterker nog, voor veel fans geldt deze klassieker uit 1968 als Joplins beste werk. De lp voegde studio-opnames en explosieve live-vertolkingen samen en een van die livetracks, opgenomen in het beroemde Fillmore East, is Combination Of The Two. De band speelde dit nummer eerder tijdens het succesvolle optreden tijdens het Monterey Pop Festival in 1967, en is tevens te horen in de openingstitels van D.A. Pennebakers Monterey Pop-film.

9. Kozmic Blues

Nadat Joplin en gitarist Sam Andrew (schrijver van Combination Of The Two) Big Brother verlieten, startte Joplin een solocarrière met haar nieuwe begeleidingsband The Kozmic Blues Band, waarin ook Andrew weer van de partij was. Haar eerste soloalbum I Got Dem Ol’ Kozmic Blues Again Mama! (1969) is niet zo’n klassieker als het postuum uitgebrachte Pearl (1971), maar doet er eigenlijk niet veel voor onder. Het als altijd vol overgave gezongen Kozmic Blues werd een kleine hit in Amerika.

8. Mercedes Benz

Het postuum uitgebrachte soloalbum Pearl (1971) nam Joplin op met weer een andere groep muzikanten (de Full Tilt Boogie Band), hoewel bassist Brad Campbell eerder in de Kozmic Blues Band speelde. Mercedes Benz is een eigen compositie van Joplin en daar waren er niet al te veel van. Dit korte a capella gezongen lied werd slechts enkele dagen voor haar dood opgenomen.

7. Down On Me

Het eerste hitje voor Big Brother And The Holding Company en met afstand de beste track op het titelloze debuutalbum uit 1967. Die lp moet destijds best een teleurstelling zijn geweest na het overdonderende optreden op Monterey Pop. Ook voor de band zelf. Zo vertelde drummer Dave Getz in Lust For Life 086: “We waren er niet trots op, dus toen we dankzij dat festival een contract bij Columbia Records kregen, wilden we een écht goed album maken.” Dat werd dus het legendarische Cheap Thrills.

6. Cry Baby

De definitieve versie van een eerdere hit voor Garnet Mimms & The Enchanters. Joplins versie verscheen na haar dood op Pearl. In de documentaire Festival Express, met onder meer The Grateful Dead, The Flying Burrito Bros en The Band, is een optreden van Joplin met haar Full Tilt Boogie Band te zien. De uitvoering van Cry Baby is een van de mooiste momenten in de film:

5. Try (Just A Little Bit Harder)

De songs van (co-)songwriter Jerry Ragovoy werden vaak uitgevoerd door Joplin. Hij was mede verantwoordelijk voor het schrijven van onder meer Cry Baby, Get It While You Can en Piece Of My Heart. Ook Try (Just A Little Bit Harder), de openingstrack van solodebuut I Got Dem Ol’ Kozmic Blues Again Mama! (1969), was deels van zijn hand. Joplin speelde ook op Woodstock met haar Kozmic Blues Band. Een versie van Try is te zien in de documentaire Woodstock Diaries:

4. Summertime

Natuurlijk is de Gershwin-standard Summertime door ontzettend veel verschillende artiesten in uiteenlopende versies opgenomen. Zo blijft de bewerking van Brainbox een van de meest schitterende tracks uit de Nederlandse rockgeschiedenis. Dankzij Joplin behoort de Big Brother-versie ook tot de betere interpretaties van Summertime. Sam Andrew van Big Brother And The Holding Company arrangeerde het lied voor het meesterwerk Cheap Thrills (1968) en Joplin haalde opnieuw alles uit de kast. Op de cartoonhoes van die lp staat niet voor niets groot vermeld “Janis Joplin vocal” met daaronder in een tekstballon: “And how!”

3. Me And Bobby McGee

Countrylegende Kris Kristofferson schreef dit verhalende lied en nam het zelf op voor zijn album Kristofferson (1970). Me And Bobby McGee leverde Janis Joplin – na haar overlijden – haar enige Amerikaanse nummer 1-hit op. ‘Pearl’ zelf speelde overigens akoestische gitaar in deze ingetogen klassieker. Joplins versie verscheen in 1971 op het album Pearl.

2. Piece Of My Heart

Een hit voor Big Brother And The Holding Company in 1968, met een verpletterende performance van Joplin. De rest van de band wordt echter vaak onderschat. Hoewel de zang logischerwijs veel aandacht opeist, dragen ook haar Big Brother-collega’s bij aan de kwaliteit van het album Cheap Thrills. Vooral gitaristen James Gurley en – in het geval van Piece Of My heart – Sam Andrew vallen op met heerlijk rauw gitaarwerk.

1. Ball And Chain

Je kunt discussiëren over Janis Joplins beste zangprestatie, maar in haar bewerkingen van ‘Big Mama’ Thorntons Ball And Chain gaf ze haar alles. Intense live-uitvoeringen waren te horen tijdens Woodstock- en Fillmore-optredens, maar de meest legendarische versie ontstond natuurlijk tijdens het doorbraakoptreden op het Monterey Pop Festival in 1967. Daar beleefden Joplin en een groot aantal gelukkige, verbijsterde toeschouwers het meest glorieuze moment van haar carrière.

