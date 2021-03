De 10 beste songs van John Sebastian en The Lovin’ Spoonful

Hij stond op Woodstock, beïnvloedde The Beach Boys, zijn nummers werden door de groten der aarde gecoverd en zijn band The Lovin’ Spoonful kreeg 21 jaar geleden al een plek in de Rock & Roll Hall Of Fame. Toch zullen veel van zijn collega’s het erover eens zijn dat er niet genoeg gepraat wordt over de kwaliteiten van John Sebastian als zanger en liedschrijver. Op zijn 77ste verjaardag lichten we de tien fraaiste songs uit die hij opnam als soloartiest of als lid van The Lovin’ Spoonful, een geweldige sixtiesband die nooit vergeten mag worden!

10. The Lovin’ Spoonful – Coconut Grove

Een lekker loom nummer van het beste studioalbum dat The Lovin’ Spoonful ooit maakte: Hums Of The Lovin’ Spoonful (1966). Coconut Grove werd geschreven door gitarist Zal Yanovsky en zanger John Sebastian en die laatste verklaarde later dat hij zich voor dit lied liet inspireren door de invloedrijke singer-songwriter Fred Neil.

9. John Sebastian – Welcome Back

De grootste solohit die John Sebastian zou scoren, verscheen verrassend genoeg vrij ver na zijn glorietijd bij The Lovin’ Spoonful. In 1976 leverde hij namelijk de (bijna-)titelsong voor de tv-serie Welcome Back, Kotter. Vaste kijkers hoorden dit blije deuntje dus aan het begin van elke aflevering en de single bereikte de nummer 1-positie in Amerika. De populaire sitcom maakte trouwens ook een ster van de nog jonge John Travolta.

8. The Lovin’ Spoonful – You’re A Big Boy Now

Het vrolijke titelnummer van een van de vroege films van regisseur Francis Ford Coppola (The Godfather, Apocalypse Now). Hij had de pech dat zijn aardige komedie rond dezelfde tijd verscheen als het veel populairdere The Graduate. “Deze film had hetzelfde onderwerp, het was ook een ‘coming of age’-komedie”, vertelde John Sebastian aan Lust For Life. “Een van de twee moest ten onder gaan, haha!” Overigens verzorgde The Lovin’ Spoonful hetzelfde jaar ook de muziek voor een film van een andere beroemde regisseur die aan het begin van zijn carrière stond: het maffe What’s Up, Tiger Lily? van Woody Allen.

7. The Lovin’ Spoonful – Darling Be Home Soon

Nog een favoriet van de You’re A Big Boy Now-soundtrack. Voor deze film kreeg The Lovin’ Spoonful de uitdaging met een orkest samen te werken en dat leverde onder meer deze prachtige ballad op, die in Amerika op nummer 15 terechtkwam en erg vaak gecoverd werd door andere artiesten. Een bekend voorbeeld is natuurlijk de versie van Slade op het klassieke live-album Slade Alive! (1972).

6. The Lovin’ Spoonful – Do You Believe In Magic?

Deze doorbraaksingle verscheen in 1965 en zette meteen de toon voor de feelgood-folkrock van de band. Dankzij Do You Believe In Magic?, een top 10-hit in de Verenigde Staten, werd The Lovin’ Spoonful een geduchte concurrent van andere populaire Amerikaanse bands, zoals The Byrds.

5. John Sebastian – I Had A Dream

Zonde: door contractueel gedoe verscheen het in 1968 al opgenomen solodebuut van John Sebastian pas twee jaar later. Het album John B. Sebastian verkocht uiteindelijk nog steeds aardig, maar de zanger vermoedt zelf dat zijn plaat een groter succes had kunnen zijn zonder dat uitstel. Hoe dan ook staan er bijna alleen maar sterke songs op en opvallend zijn ook de bijdragen van alle leden van Crosby, Stills & Nash. I Had A Dream groeide uit tot een soort Woodstock-anthem, want Sebastian speelde in 1969 op dat legendarische festival en de soundtrack opende met deze dromerige ballad.

4. The Lovin’ Spoonful – You Didn’t Have To Be So Nice

Je zou maar een inspiratiebron zijn voor een van de grootste klassiekers uit de popgeschiedenis. Naar verluidt werd Brian Wilson voor zijn onsterfelijke Beach Boys-klassieker God Only Knows beïnvloed door deze tweede top 10-hit van The Lovin’ Spoonful. Niet gek ook, want de zangpartijen zitten erg goed in elkaar en de melodie is er een die je meteen na de eerste luisterbeurt niet meer uit je hoofd krijgt.

3. The Lovin’ Spoonful – Daydream

Een van de bekendste songs van The Lovin’ Spoonful, afkomstig van het goede gelijknamige album. Volgens de liner notes bij de cd-remaster uit 2002 schreef John Sebastian Daydream in 1965, toen zijn band ‘on the road’ was met The Supremes. Terwijl hij op de bumper van de bus zat, probeerde hij een lied te schrijven in de stijl van twee hits van zijn tourgenoten: Baby Love en Where Did Our Love Go? Het resultaat was een nummer 2-hit, waarvan het aanstekelijke fluitdeuntje nog weleens in een tv-reclame opduikt.

2. The Lovin’ Spoonful – Rain On The Roof

Een van de mooiste melodieën die John Sebastian ooit schreef zit in dit typische sixtieslied, over een koppel dat moet schuilen voor een hevige zomerse regenbui en dat eigenlijk wel prima vindt. Sterker nog: ‘Makes me hope it rains some more’. Mierzoet maar onweerstaanbaar. Rain On The Roof werd een van meerdere dikke hits van het album Hums Of The Lovin’ Spoonful.

1. The Lovin’ Spoonful – Summer In The City

Hét nummer waar veel luisteraars The Lovin’ Spoonful om herinneren. Summer In The City is een van de ultieme zomerhits. In Lust For Life 084 vertelde John Sebastian dat het lied ontstond uit meerdere ideeën die in eerste instantie helemaal niet op elkaar aan leken te sluiten. Zijn broer Mark schreef een tekst over een hete zomer in de grote stad en Sebastian voegde daar een stuk op de elektrische piano aan toe, in de sfeer van het klassieke Een Nacht Op De Kale Berg van Moessorgski. Bassist Steve Boone kwam vervolgens met een pianogedeelte en een absolute sixties-klassieker was geboren!

Foto bovenaan artikel: officiële persfoto van John Sebastian uit 1970