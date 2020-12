De 15 beste concertfilms volgens de lezers van Lust For Life

In ons winternummer staan we uitgebreid stil bij de vijftig beste live-albums aller tijden, samengesteld door onze lezers. Wat je niet in het blad vindt, maar zeker tijdens de lockdown reuze interessant is, is een overzicht van de beste concertfilms ooit gemaakt. Ook daar hebben we lezers naar gevraagd en dit zijn volgens hen de vijftien registraties die iedereen gezien moet hebben!

15. Nirvana – MTV Unplugged In New York

Als er één MTV Unplugged-aflevering het predicaat ‘legendarisch’ verdient, is het die van Nirvana wel. Verschillende artiesten zongen voornamelijk hun grootste hits in een iets gewijzigde vorm, maar Kurt Cobain en de zijnen maakten er echt iets bijzonders van door juist niet die route te volgen en ook een aantal covers te spelen. Zo zijn de Nirvana-versies van David Bowies The Man Who Sold The World en de traditional Where Did You Sleep Last Night inmiddels waarschijnlijk zelfs de bekendste uitvoeringen van die nummers. En natuurlijk kreeg het optreden achteraf een heel andere lading omdat Cobain niet heel lang erna overleed.

14. Led Zeppelin – Celebration Day

Dat een langverwachte reünie niet altijd even goed uitpakt, bewees Led Zeppelin wel tijdens Live Aid in 1985 (verderop in dit lijstje meer over dat festival). De band maakte 22 jaar later dat fiasco helemaal goed door nog eens bij elkaar te komen voor een concert in de O2 Arena in Londen. Robert Plant zingt misschien niet meer zo hoog als in zijn jonge jaren, maar het machtige Led Zep-geluid bleef die dag in december 2007 fier overeind. Gelukkig is het allemaal netjes voor de eeuwigheid vastgelegd in de concertfilm Celebration Day.

13. Eagles – Hell Freezes Over

Nog een bijzondere reünie die vereeuwigd is in een geweldige concertregistratie. “Voor de duidelijkheid: we zijn nooit uit elkaar gegaan”, klinkt het aan het begin van de Hell Freezes Over-concertfilm. “We hebben alleen een vakantie van veertien jaar genomen.” Voor een special van muziekzender MTV speelden de mannen een aantal van hun grootste klassiekers en alleen al een fraai akoestisch Hotel California deed beseffen hoe zonde het was van al die ‘wasted time’. Voor wie geen genoeg krijgt van Eagles: dit jaar verscheen een puike nieuwe concertregistratie: Live From The Forum MMXVIII.

12. Ayreon – Electric Castle Live And Other Tales

Een aangename verrassing in de lezerslijst is deze recente live-release van onze eigen Ayreon, die ondanks zijn podiumvrees een aantal spectaculaire concerten gaf in een uitverkocht 013 in Tilburg. Was het al bijzonder genoeg dat componist/muzikant Arjen Lucassen zelf op het podium stond, voor de uitvoering van het album Into The Electric Castle kwam ook nog een hele ploeg gastartiesten opdraven, onder wie Thijs van Leer, Anneke van Giersbergen en voormalig Marillion-zanger Fish.

11. Simon & Garfunkel – The Concert In Central Park

Het meest iconische duo uit de popgeschiedenis kwam afgelopen jaar weer even flink onder de aandacht dankzij een docuserie van hun Volendamse bewonderaars Nick & Simon. Maar hoe goedbedoeld hun Simon & Garfunkel-covers ook zijn: wij houden het liever bij de originelen. De samenzang van Paul en Art blijft ongeëvenaard en de schoonheid van hun close harmony bleek nog volledig intact toen de mannen zich in 1981 herenigden voor een gratis concert in Central Park, New York.

10. Steven Wilson – Home Invasion: In Concert At The Royal Albert Hall

Voormalig Porcupine Tree-frontman Steven Wilson behoort tot de meest indrukwekkende live-acts van de laatste decennia. Zalen als AFAS Live verkoopt hij moeiteloos uit en tijdens de tour naar aanleiding van zijn album To The Bone stond de muzikant drie avonden op rij in de altijd sfeervolle Royal Albert Hall in Londen. Home Invasion is een vrijwel vlekkeloze registratie van een van die shows, waarbij hij ook eerder solowerk en nummers van Porcupine Tree speelde. Een mooie zoethouder totdat Wilson weer kan toeren ter promotie van zijn volgende plaat The Future Bites, die begin 2021 verschijnt.

9. Peter Gabriel – Secret World Live

Het gelijknamige album haalde de door onze lezers samengestelde Top 50 van beste liveplaten helaas niet, maar de concertfilm Secret World Live werd dan weer wel opvallend vaak genoemd. Peter Gabriel staat dan ook garant voor visueel spektakel tijdens zijn shows en de optredens uit 1993 werden zo goed vastgelegd, dat deze registratie de zanger zelfs een Grammy opleverde. De muzikanten zijn allemaal meesters op hun instrumenten en zangeres Paula Cole doet het bepaald niet onaardig als Kate Bush-vervanger in hitduet Don’t Give Up. Verkrijgbaar op dvd, maar voor wie genoegen neemt met iets mindere kwaliteit: je kunt Secret World Live ook fijn op YouTube bekijken.

8. Rush – Rush In Rio

Drie virtuoze muzikanten, een stadion in Rio de Janeiro en een uitputtende setlist die zo’n drie uur beslaat. Ziehier de ingrediënten voor de – in ieder geval bij onze lezers – meest geliefde concertregistratie van Rush. Zeker op instrumentaal vlak kende het powertrio bijna geen gelijke, zoals de zinderende uitvoeringen van YYZ en La Villa Strangiato nog maar eens onderstrepen. Sinds we dit jaar geweldenaar Neil Peart verloren hebben, zijn meer shows van de band uitgesloten, dus we zijn extra dankbaar voor voorbeeldig verzorgde registraties als deze.

7. Rammstein – Live Aus Berlin

Een liveshow van Rammstein is altijd explosief – in dit geval in de letterlijke zin van het woord. Optredens van de Duitse metalband zag je de afgelopen jaren echter niet vaak op tv, want de mannen kunnen ook nogal controversieel uit de hoek komen. Zo werd de concertfilm Live Aus Berlin aanvankelijk gecensureerd voor de vhs- en dvd-release, want tijdens het nummer Bück Dich haalde zanger Till Lindemann een dildo tevoorschijn om anale seks te simuleren. Anno 2020 zijn we niet meer zo preuts en is het fragment in volle glorie te bekijken op heruitgaven!

6. Talking Heads – Stop Making Sense

In LFL107 vertelt David Byrne onder meer over deze magistrale concertfilm van zijn oude bandje, die werd geregisseerd door Jonathan Demme (o.a. The Silence Of The Lambs). “Soms worden nummers als je ze live speelt naar een nieuw niveau getild”, zegt de zanger. “De liveversie heeft dan meer energie, meer spontaniteit.” Dat geldt dus zeker voor de uitvoeringen in Stop Making Sense, dat niet weg te denken is uit lijstjes als deze. Inmiddels heeft Byrne een nieuwe concertfilm uitgebracht: American Utopia, geregisseerd door niemand minder dan Spike Lee. Zal die registratie eenzelfde legendarische status krijgen als Stop Making Sense?

5. Pink Floyd – Pulse

Dat Pink Floyd bijzonder geliefd is bij onze lezers, blijkt wel uit het feit dat zo’n beetje elke registratie van de band of de individuele leden wel een paar keer genoemd is. Pulse kreeg echter veruit de meeste stemmen, wat ongetwijfeld voor een groot deel te danken is aan de voorbeeldige beeld- en geluidskwaliteit van de dvd/blu-ray. Het optreden in Earls Court, Londen bevat onder meer een integrale uitvoering van The Dark Side Of The Moon. En oh, die gitaarsolo van David Gilmour in deze versie van Comfortably Numb!

4. AC/DC – Live At River Plate

Toen we AC/DC-bassist Cliff Williams eerder dit jaar vroegen naar de beste live-registraties van zijn band, noemde ook hij Live At River Plate als een van de betere. “Die beelden zijn fenomenaal”, reageerde de muzikant. “Je nekharen gaan overeind staan als je een aantal van die drone-shots van het publiek ziet.” Een band in absolute topvorm, een legioen fans dat zich helemaal mee laat voeren door de muziek en een welhaast perfecte setlist: als je wilt weten waarom AC/DC wereldwijd zo geliefd is, geeft Live At River Plate het antwoord.

3. Live Aid

“Met name de delen van U2 en Queen”, voegde een van onze lezers toe aan zijn keuze. En inderdaad, het waren wellicht die twee bands die op die julidag in 1985 de meest onvergetelijke optredens gaven. Zoals je eerder dit jaar kon lezen in onze uitgebreide Live Aid-special, gooiden anderen (Led Zeppelin, Duran Duran) er met de pet naar, maar wat geeft het? De 4dvd-box die in 2004 verscheen, laat de grootste missers achterwege en brengt vooral de geweldige sfeer van het liefdadigheidsfestival mooi over. Tijdens Live Aid werd de wereld voor één dag verenigd door muziek – niet in de laatste plaats dankzij die verbluffende twintig minuten van Queen.

2. The Last Waltz

Het afscheid dat niet echt een afscheid was – The Band zou zich later immers herenigen, zij het zonder Robbie Robertson – geldt niettemin nog altijd als een schoolvoorbeeld van een goede concertregistratie. Het is daarbij verleidelijk om te zeggen dat de stoet gastartiesten (o.a. Neil Young, Van Morrison, Joni Mitchell, Eric Clapton en Bob Dylan) de show steelt, maar daarmee zou je de geweldige songs en het sublieme spel van The Band zelf tekort doen. Het concert tijdens Thanksgiving 1976 werd op karakteristieke wijze vastgelegd door meesterregisseur Martin Scorsese, die later ook de al bijna even indrukwekkende Stones-concertfilm Shine A Light zou schieten.

1. Woodstock

Michael Wadleighs Oscarwinnende documentaire over het meest iconische rockfestival ooit blijft volgens onze lezers de ultieme concertregistratie. Niet gek ook, want Woodstock vangt verschillende artiesten die tijdens deze ‘3 Days Of Peace And Music’ optraden op hun absolute hoogtepunt. Jimi Hendrix die het Amerikaanse volkslied bruut verbouwt met zijn gitaar, de doorbraakshow van Santana, Ten Years Afters Alvin Lee die razendsnel soleert in I’m Going Home, het funkfeestje van Sly & The Family Stone en de unieke samenzang van Crosby, Stills & Nash: stuk voor stuk legendarische optredens die je doen wensen dat de toch al ruim drie uur durende film nog langer was. Dan biedt de ‘ultimate collector’s edition’-dvd uitkomst, want daarop vind je nog úren aan bonusmateriaal, waaronder niet eerder uitgebrachte uitvoeringen van Creedence Clearwater Revival, Grateful Dead en Mountain!

Foto Rush in Ziggo Dome 2013: Willem Schalekamp