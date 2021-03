Blackmore’s Night – Nature’s Light

Ritchie Blackmore meldde zes jaar geleden reeds in een interview dat artritis haar tol begon te eisen. Hij was toen zeventig. Beelden van latere Rainbow-optredens op YouTube stemmen een mens dus niet vrolijk. Nog afgezien van het feit dat deze laatste line-up de beroerdste tot nu toe is, heeft ‘s mans spel op het scheurijzer letterlijk iets krampachtigs gekregen. Van stijfheid in de vingers is op het elfde album van Blackmore’s Night evenwel geen sprake, maar het helpt natuurlijk dat je het in de studio steeds over kan doen. Toch mag die elektrische solo in de bijzonder fraaie instrumental Darker Shade Of Black letterlijk ontzagwekkend heten. Deze is van dezelfde klasse als Ritchies lyrische partij in Vielleicht Das Nächster Zeit van het Rainbow-album Difficult To Cure. Ook de inmiddels vertrouwde renaissancefolk op dit album heeft nog steeds zo zijn charme, vooral wanneer viool en orgel de mistige horizon aftasten. Eega Candice Night doet bovendien minder dan voorheen aan egale mooizingerij, dus dat komt eveneens prima uit.