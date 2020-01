10 acts die je niet mag missen tijdens ESNS 2020

Eurosonic Noorderslag vindt deze week weer plaats en uiteraard is ook de Lust For Life-redactie aanwezig in Groningen. Van woensdag 15 januari tot en met zaterdag 18 januari staan verscheidene artiesten klaar om een ongekende indruk op je achter te laten. Ter voorbereiding hebben we tien veelbelovende artiesten alvast voor je op een rij gezet.

1. Black Country, New Road (woensdag 22.15 uur, Vera)

De jonge zeskoppige groep ziet er onschuldig uit, maar zodra Black Country, New Road begint te spelen, bewijst de band het tegendeel. De muzikanten weten het publiek te overdonderen met krachtige postpunkmuziek met elementen van rock, jazz en metal. Ook zijn ze niet bang te experimenteren met het gebruik van saxofoons en violen die de zowel gesproken als gezongen teksten begeleiden. Hoewel deze combinatie van stijlen mogelijk klinkt als een bijeengeraapt zootje, weet deze band er een ware show van te maken.

2. The Clockworks (woensdag 23.20 uur, Hooghoudt Barn)

Hoewel The Clockworks pas één nummer heeft uitgebracht, hebben de muzikanten al een contract bij voormalig Oasis-manager Alan McGees platenlabel Creation23 weten binnen te slepen. Dat is niet geheel verrassend, want door hun ruige en eerlijke postpunk over de werkende middenklasse wordt de groep vergeleken met de eerdergenoemde succesvolle band. McGee noemt The Clockworks ‘de beste Ierse band sinds My Bloody Valentine’. Dat belooft veel goeds!

3. Inhaler (woensdag 23.45 uur, Huize Maas – Main)

Het valt niet te ontkennen: Inhaler-frontman Elijah Hewson is de zoon van Bono. Dat het geluid van U2 bij de band is terug te horen, is dan ook geen verrassing. Aan belangstelling voor de vier jonge mannen geen gebrek, want met hun energieke indierock met invloeden uit de jaren ’80 stonden ze in het voorprogramma van onder andere Noel Gallagher’s High Flying Birds en Blossoms. Na een succesvolle tour in 2019 keren de muzikanten alweer terug naar Nederland voor een optreden in Melkweg (Amsterdam) en op Pinkpop. Maar eerst ESNS!

4. Dry Cleaning (donderdag 23.45 uur, Vera)

Het Engelse kwartet Dry Cleaning klinkt als een combinatie van postpunk, new wave en americana. Vorig jaar brachten de vier muzikanten hun eerste ep Sweet Princess uit, die al snel werd opgevolgd door de tweede ep Boundary Road Snacks And Drinks. Inmiddels werken ze aan hun debuutalbum, maar gelukkig hebben ze ondertussen ook nog de tijd om hun geluid te laten horen in Nederland.

5. Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs (donderdag 23.45 uur, Mutua Fides)

We kunnen Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs beter bij de bijnaam noemen: Pigs x7. De heren maken muziek die het best te omschrijven is als een combinatie van psychedelische metal en acid rock. Hun laatste twee platen waren rijk aan riffs, blaasbalgen en gebrul en de derde langspeler is alweer onderweg. Voor wie graag een energieke liveshow wil zien, is deze band zeker een aanrader. De muzikanten staan er namelijk om bekend de boel flink wakker te schudden.

6. SLOPER (vrijdag 20.25 uur, Eurosonic Air)

Met Golden Earring-drummer Cesar Zuiderwijk en Triggerfinger-drummer Mario Goossens bestaat Sloper uit een aantal aansprekende namen. De heren worden bijgestaan door de Britse gitarist Peter Shoulder en de Vlaamse sessiegitarist Fabio Canini. Het viertal maakt muziek met een zware klassieke rocksound, die staat voor stevige riffs, vette drums en decibels. De band onderscheidt zich door de dubbele drums en de opvallende stem van Shoulder. Op 12 december brachten de heren hun eerste single I’m Alive uit en dit jaar wordt hun debuutalbum verwacht. Op ESNS kun je alvast genieten van een voorproefje!

7. Squid (vrijdag 22.15 uur, Vera)

Postpunk heerst in Groot-Brittannië en ook Squid sluit zich bij deze beweging aan. Afgelopen september brachten de vijf heren hun debuut-ep uit, vol stevige gitaren, energieke melodieën en ruwe vocals. Hun single Houseplants gaat over de toekomst en hoe tragisch zij deze inzien, waarmee de muzikanten wanhoop en frustratie laten horen. Squid heeft al een aantal overtuigende shows neergezet en zal het publiek van ESNS dan ook vast en zeker overdonderen.

8. Alice Boman (vrijdag 23.00 uur, Forum)

Het verhaal van Alice Boman begon in haar slaapkamer, waar de Zweedse zangeres haar eerste ep Skisser zelf had opgenomen. Ze stuurde de opnames naar een studio met het idee deze later te verbeteren, maar de platenmaatschappij was zo positief dat het heropnemen niet ter sprake kwam. Inmiddels heeft Boman meer dan 150 optredens gegeven in de Verenigde Staten, Zuid-Amerika en Europa, waarvan deze laatste tour zelfs volledig was uitverkocht. Ook worden haar nummers in talloze televisieseries en films gebruikt. Dit Zweedse talent mag je zeker niet missen!

9. The Homesick (vrijdag 23.35 uur, Werkman Stadslyceum)

Ook beginnende Nederlandse artiesten kunnen er wat van! Het Friese The Homesick bracht in 2017 zijn zelf opgenomen en geproduceerde debuutalbum Youth Hunt uit en liet daarmee een uitdagend geluid horen. De drie heren wisten met hun experimentele popnummers zeker de aandacht van het publiek te trekken. Een paar weken na de release nam zelfs de legendarische platenmaatschappij Sub Pop, het label dat de wereld Nirvana’s Bleach schonk, contact op met de mannen. Inmiddels hebben ze een contract weten binnen te slepen en komt de tweede plaat alweer uit in februari. Ken je deze band nog niet? Kom dan zeker even langs.



10. STAKE (vrijdag 01.15 uur, Mutua Fides)

De band was oorspronkelijk bekend onder de naam Steak Number Eight, maar gaat sinds 2018 door het leven als STAKE. De mannen maken harde muziek die je kunt omschrijven als postmetal, postrock en sludgemetal. Inmiddels zijn ze op tournee geweest met artiesten als Alice Cooper en Mastodon en hebben ze vijf platen uitgebracht, waarvan de laatste afgelopen november verscheen. “Er zit veel woede in [de plaat]. Dingen die we kwijt moesten. Het was een samenloop van omstandigheden. […] En dan sla je ook nog de krant open en zie je wat er voor bullshit in de wereld aan de gang is, dus dan ga je wel vanzelf metal maken!”, vertelde zanger en gitarist Brent Vanneste over hun album Critical Method in LFL097.

Foto: The Homesick