Teufel Audio verloot handbeschilderde speakerset voor het goede doel

Onze vrienden van Teufel hebben deze maand wat te vieren, want de Berlijnse audiofabrikant is al tien jaar in Nederland actief. Ter gelegenheid van dat jubileum wordt een unieke handbeschilderde set van de Teufel Ultima 40-speakers verloot! Je maakt kans op deze exclusieve prijs door mee te doen aan een inzamelactie voor het goede doel.

De Rotterdamse streetart-artiest Naomi King mocht van het audiomerk een Ultima 40-speakerset volledig ‘customizen’. En zie hierboven het resultaat: de Teufel x Naomi King Ultima 40! Het exclusieve, handbeschilderde exemplaar is niet te koop, maar wordt verloot onder de deelnemers van een inzamelactie voor het goede doel. Teufel zet zich namelijk in voor openheid, tolerantie en culturele diversiteit, en wil een mooi bedrag bij elkaar krijgen voor de non-profitorganisatie Sounds Of Change, die muzikale projecten opzet in onder meer vluchtelingenkampen.

Een helpende hand

Iedereen die tussen 31 mei en 9 juni via deze link een donatie doet aan Sounds Of Change maakt automatisch kans op die unieke speakerset, beschilderd door Naomi King. In een persbericht zegt de kunstenares: “Mijn motto is om mensen te inspireren in zichzelf te geloven. Op zijdes van de speakers staan vier sterke vrouwen afgebeeld die een helpende hand aanreiken. Ik noem ze de beschermengelen van de muziek. Ze staan voor de kracht die voor iedereen uit muziek putten valt, iets waar organisaties als Teufel en Sounds Of Change een grote rol in spelen.”

Vanwege het tienjarig jubileum van Teufel in Nederland strooien onze Berlijnse vrienden deze maand met nog meer winacties en kortingen. En hou ook de nieuwsbrief van Lust For Life in de gaten, want binnenkort verloten ook wij een wel heel toffe Teufel-prijs! Nog geen nieuwsbriefabonnee? Klik hier om je aan te melden!