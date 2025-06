Win tickets voor 10cc (actie)

In de nieuwe Lust For Life lees je een uitgebreid artikel over 10cc, de band achter wereldhits als I’m Not In Love, Dreadlock Holiday en The Things We Do For Love. Graham Gouldman en de zijnen toeren nog altijd de wereld over en geven dit najaar tien shows in Nederland. Wij mogen voor elke zaal twee kaarten verloten! Winnen? Lees hieronder hoe je kans maakt!

10cc verkocht ruim 30 miljoen platen en had in de jaren zeventig en tachtig een hele reeks hits, van de doowop-parodie Donna in 1972 tot en met Food For Thought (1983). In LFL152 duiken we samen met mede-oprichter Graham Gouldman in zijn indrukwekkende songbook, waarbij hij niet alleen uitgebreid ingaat op de grootste successen van 10cc, maar ook op de nummers die hij voor andere bands schreef. Wist je bijvoorbeeld dat hij als songwriter ook verantwoordelijk was voor sixties-evergreens Bus Stop (The Hollies) en For Your Love (The Yardbirds)? “De beste songs schrijven zichzelf en Bus Stop was daar een goed voorbeeld van”, aldus Gouldman.

Gouldman speelt de vele klassiekers van 10cc nog altijd met veel plezier live. Later dit jaar treedt de band op in Groningen (De Oosterpoort, 17 november), Amsterdam (Concertgebouw, 18 november), Heerlen (Theater Heerlen, 19 november), Eindhoven (Muziekgebouw, 20 november), Arnhem (Musis, 21 november), Zwolle (Theater De Spiegel, 23 november), Leeuwarden (De Harmonie, 24 november), Rotterdam (De Doelen, 26 november), Roosendaal (De Kring, 27 november) en Hoorn (Het Park, 28 november).

Wil jij kans maken op tickets voor een van deze shows? Stuur dan een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. 10cc en vertel ons in welke zaal je de band zou willen zien!

Foto: Nick Oliver