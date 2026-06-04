Win kaarten voor The All-American Rejects in 013! (actie)

Het heeft ruim een decennium geduurd, maar rockband The All-American Rejects komt eindelijk weer eens naar Nederland. Op 18 juni staan de emorockers in 013, Tilburg. Wij mogen kaarten verloten!

Iedereen die de zeroes bewust heeft gemaakt en toentertijd into emopop was, kan de hits van The All-American Rejects ongetwijfeld woord voor woord meezingen. Dirty Little Secret, It Ends Tonight en natuurlijk Gives You Hell: stuk voor stuk verslavende klassiekers in het genre. Vorig jaar ging de band ‘viral’ met een heuse House Party Tour – inderdaad, een serie optredens in huizen, achtertuinen en zelfs bij bowlingbanen. Naar aanleiding van de onlangs verschenen nieuwe plaat Sandbox speelt The All-American Rejects op donderdag 18 juni echter ‘gewoon’ weer in een grote popzaal: 013 in Tilburg, om precies te zijn.

Lust For Life mag 2×2 kaarten verloten voor die show! Wil jij kans maken? Stuur dan een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. The All-American Rejects en vertel ons waarom jij erbij moet zijn op 18 juni!