Win kaarten voor The D.A.M. Trilogy in TivoliVredenburg (actie)

In Lust For Life 154 lees je een verhaal over David Bowie, waarvoor we uitgebreid spraken met gitarist en arrangeur Carlos Alomar. Hij stond de ‘Starman’ terzijde voor onder meer de legendarische Berlijn-trilogie en die periode staat ook centraal tijdens zijn tour met The D.A.M. Trilogy. Wij mogen kaarten verloten voor het optreden in TivoliVredenburg op 16 november!

Samen met bassist George Murray en drummer Dennis Davis (1951-2016) vormde Carlos Alomar een ijzersterk team dat bekend kwam te staan als The D.A.M. Trio. Ze speelden op meerdere van David Bowies allerbeste platen: Station To Station (1976), Low (1977), “Heroes” (1977), Lodger (1979) en Scary Monsters (1980), waarvan de middelste drie de geschiedenis in zouden gaan als de Berlijn-trilogie.

Precies die trilogie brengt Alomar tot leven tijdens zijn tour met The D.A.M. Trilogy. “We gaan niet alleen David Bowie eren, maar ook Dennis Davis”, vertelt de gitarist in Lust For Life 154. “George zei tegen me: ‘Weet je wat? Het is tijd.’ We gingen samen om tafel en zo ontstond The D.A.M. Trilogy. Logisch ook: wij zijn die songs. Zie je Brian Eno dit al doen? Niemand anders kan dit.”

Het optreden in TivoliVredenburg belooft ‘een grootste audiovisuele uitvoering’ van songs uit de Berlijn-trilogie te worden, waarbij Alomar en Murray bijgestaan worden door o.a. Kevin Armstrong, de gitarist die Bowie-fanaten kennen van o.a. Tin Machine. Wil jij klassiekers als Sound And Vision, Boys Keep Swinging en natuurlijk “Heroes” live horen op 16 november? Stuur een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. The D.A.M. Trilogy en vertel ons waarom je deze show niet mag missen!

Foto: Philippe Auliac