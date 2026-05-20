Win kaarten voor WAR in TivoliVredenburg (actie)

Dankzij een bijzonder vruchtbare samenwerking met The Animals-zanger Eric Burdon en hits als Low Rider en Why Can’t We Be Friends? groeide het Amerikaanse WAR uit tot een van de succesvolste funk/soul-acts van de jaren zeventig. De band, die bekendstaat om zijn wervelende shows, toert nog altijd en doet op donderdag 28 mei TivoliVredenburg aan. Lust For Life mag vrijkaarten verloten!

WAR werd in 1970 bekend dankzij het album Eric Burdon Declares “War”, waarop de grote hit Spill The Wine te vinden is. De samenwerking met de zanger van The Animals leverde hetzelfde jaar de al even bejubelde dubbel-lp The Black-Man’s Burdon op en het gezelschap schreef ook geschiedenis met een show met Jimi Hendrix in Londen op 16 september 1970 – het laatste optreden dat Hendrix zou geven voordat hij enkele dagen later overleed.

Ook zonder Burdon bleek WAR uiterst succesvol: de band scoorde grote Amerikaanse hits met Slippin’ Into Darkness (1972), The Cisco Kid (1972), Why Can’t We Be Friends? (1975) en natuurlijk het even relaxte als catchy Low Rider (1975), dat vaak werd gecoverd en gesampled. Maar WAR was geen singlesgroep: met het album The World Is A Ghetto maakten de mannen een ware funkklassieker en zelfs de bestverkochte plaat van 1973 in de VS.

Toch komt de unieke mix van soul, funk, rock, jazz en Latin het beste tot zijn recht op het podium, zoals al bleek op het album WAR Live (1974). Met zanger/toetsenist Lonnie Jordan nog altijd in de gelederen komt de band op 28 mei naar Utrecht. Wil jij kans maken op kaarten? Stuur dan een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. WAR en vertel ons waarom jij dit concert niet mag missen!