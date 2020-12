De 11 beste concertregistraties die je nu op Amazon Prime kunt zien

Nee, we krijgen hier niet voor betaald (zouden we best willen trouwens) maar we tippen je toch even dat Amazon Prime de afgelopen weken een enorme reeks aan concertregistraties aan z’n aanbod heeft toegevoegd. Een betere manier om de lockdown vol te houden is bijna niet denkbaar. En laat Prime nou ook nog een gratis proefperiode van dertig dagen hebben. Wij tippen hieronder de elf mooiste shows uit het aanbod. Veel kijkplezier!

Aerosmith – Rocks Donington 2014

Iedere classic rock-fan heeft er wel een in de kast staan: een verre van essentiële live-dvd van een legendarische band die eigenlijk vooral aantoont hoeveel beter de shows in de hoogtijdagen waren. Dat geldt dus absoluut niet voor deze spetterende registratie van Aerosmith tijdens het Download Festival in 2014, waarin frontman Steven Tyler niets van zijn charisma en vocale bereik verloren blijkt te hebben. Zo schreven we in onze dvd-recensie in LFL055: “Aerosmith Rocks Donington 2014 doet precies wat een concertregistratie hoort te doen: je wilt er bij een volgend bezoek van de band aan Nederland zelf (weer) bij zijn.”

Deep Purple – Perfect Strangers Live

Van Deep Purple kun je meerdere shows vinden op Amazon Prime, maar deze registratie uit 1984 is toch wel de meest bijzondere. Hier zie je de meest geliefde line-up (Mark II) van de band aan het werk, inclusief de later flink met elkaar gebrouilleerde Ian Gillan en Ritchie Blackmore. Recensent Chris van Oostrom besprak de dvd in LFL037 en schreef: “Er was op het podium nog niets te merken van de spanningen die Gillan na The House Of Blue Light (1987) alweer – zij het tijdelijk – zouden doen opstappen. Laatstgenoemde krijste die dagen slechts een enkel toontje lager tijdens Child In Time (dat zou spoedig veranderen) en zelfs de drumsolo van Ian Paice was niet saai.”

Peter Gabriel – Secret World Live

Het komt goed uit dat deze klassieker van Peter Gabriel op Amazon Prime te zien is, want onze lezers kozen Secret World Live als een van de beste concertfilms ooit. Ook wij kunnen ons daar goed in vinden, want in LFL024 schreef recensent Patrick Lamberts: “Peter Gabriel is, naast een grensverleggende muzikant, ook een acteur die van zijn optredens musicals maakt. Niet vies van een beetje theater weet de voormalig Genesis-frontman als geen ander hoe je een publiek kunt blijven bloeien.”

Alanis Morrissette – Live At Montreux

Er zijn heel veel optredens van het Montreux Jazz Festival uitgebracht en de show van Alanis Morissette uit 2012 behoort zeker tot de betere registraties. Niet alleen omdat de zangeres uitstekend bij stem was, maar ook vanwege de voorbeeldige geluidskwaliteit. Zo schreef recensent Chris van Oostrom in LFL032: “De geluidsmixer van dienst mag zichzelf trouwens een veer in de reet steken. Zelden krijg je zo’n briljant uitgebalanceerd geluidsbeeld voorgeschoteld.”

The Rolling Stones – Sweet Summer Sun: Hyde Park Live

Een van de meest legendarische Stones-shows is het gratis concert dat de mannen in 1969 in het Londense Hyde Park gaven. 44 jaar later liet de band zich er nogmaals filmen en dat leverde de sfeervolle registratie Sweet Summer Sun op. Extra leuk is het gastoptreden van oudgediende Mick Taylor, die zijn gitaar weer mocht inpluggen voor twee nummers. “Een goed geluid en een prettige regie maken het nostalgische feestje compleet”, concludeerde recensent Robert Haagsma in LFL037.

Santana & McLaughlin – Invitation To Illumination: Live At Montreux

Verplicht voer voor de fusionfanaten onder ons: een gezamenlijk optreden van gitaarvirtuozen Carlos Santana en John McLaughlin. Toepasselijk gestoken in even witte outfits als op de hoes van hun magnifieke duoalbum Love Devotion Surrender (1973) betraden zij in juli 2011 het podium van het Montreux Jazz Festival. En zoals we al schreven in LFL035: “Wat volgde, was een ruim twee uur durend fusionfestijn, waarbij de twee gitaristen elkaar vriendelijk uitdaagden in composities van diverse jazz-, rock- en bluesgiganten.”

Steven Wilson – Home Invasion: In Concert At The Royal Albert Hall

Deze puike registratie van voormalig Porcupine Tree-frontman Steven Wilson in de chique Royal Albert Hall werd onlangs door onze lezers al getipt als een van de beste concertfilms ooit. Niet gek voor een opname van twee jaar geleden! Ook onze Robert Haagsma was enthousiast in zijn recensie in LFL086: “Natuurlijk, als het gaat om de combinatie van muziek en beeld kan niets op tegen een echt concert. Deze registratie komt echter verdraaid dichtbij.” Extra fijn is dat je niet per se een dvd-speler van zolder hoeft te halen om Home Invasion te bekijken, maar het concert nu ook gewoon kunt streamen.

Toto – 35th Anniversary Tour: Live In Poland

Lange tijd werd Toto niet serieus genomen door critici, maar de muziek heeft de tand des tijds toch maar mooi doorstaan. Dat bleek wel toen megahit Africa de afgelopen jaren aan populariteit won bij de jongste generaties. Ook op deze dvd zie je opvallend veel jonge gezichten in de Atlas Arena in het Poolse Łódź – niet slecht voor een band die toen al 35 jaar meedraaide. In LFL042 werd deze dvd beloond met de volle mep: “Steve Lukather scheurt erop los in de knappe eindsolo van Rosanna en Joseph Williams bewijst zich met de schijnbaar moeiteloze hoge uithalen een nodige toevoeging aan de andere zangers in de band. Met deze setlist vol nieuwere (Falling In Between) en oude (Africa, Stop Loving You) favorieten, en een als altijd virtuoos team musici, zijn de vijf ballen dik verdiend.”

The Who – Live At The Isle Of Wight Festival 2004

In 1970 gaf The Who – toen nog als viertal – al een sensationeel optreden op het Isle Of Wight. De registratie daarvan toont een band op zijn absolute hoogtepunt, maar ook de terugkeer naar het Britse festival 34 jaar later stelde niet teleur. Dat vond ook Tjerk Lammers in zijn recensie in LFL073: “‘The Two’ gingen er vol vuur tegenaan op die memorabele zomeravond. Roger Daltrey was goed bij stem, maar vooral Pete Townsend was onstuitbaar. Hij sprong, beukte en molenwiekte zijn band tot grote hoogte en zijn gitaarspel was die dag onovertroffen.”

ZZ Top – Live At Montreux 2013

In de categorie ‘niet essentieel, wel leuk’: een fijn anderhalf uurtje aan krakers uit de hele loopbaan van ZZ Top, van La Grange tot I Gotsta Get Paid. Je kunt je afvragen hoe noodzakelijk deze dvd-release destijds was, want de baardmannen (en hun drummer Frank Beard) deden simpelweg hun ding tijdens het Montreux Jazz Festival 2013. “Niet erg wanneer je gewoon een avondje voorspelbare klasse verlangt en daar wordt hier ook ruimschoots in voorzien”, aldus recensent Chris van Oostrom in LFL044.

Foto ZZ Top: Luuk Denekamp