Andy Shauf – Norm (recensie)

Het nieuwe album van Andy Shauf ontvouwt zich als een heerlijke thriller

Bij The Party (2016) stond je sip dansend naast Andy Shauf op de dansvloer, op The Neon Skyline (2020) legde je je bedroefde hoofd naast hem op de bar en op Wilds (2021) werd je mentaal net zo hard overreden als het hoofdpersonage Judy. Je zou denken: duisterder dan dit wordt het niet.

Fout. Op dit nieuwe, vierde conceptalbum van mijn favoriete Canadese zanger (sorry, Justin Bieber) ontmoeten we Norm. Kampten de personages van de vorige drie platen nog met relatief onschuldige problemen als onbeantwoorde liefde, Norm is een onmiskenbare stalker. Het hele album is een soort verlengstuk van Every Breath You Take van The Police en ik lach nu al in m’n vuistje om alle mensen die ook Wasted On You, Catch Your Eye en Sunset verkeerd interpreteren als ‘lief’ en ‘romantisch’. Mochten de sinistere tonen van Catch Your Eye je niet wakker schudden, dan doet de tekst van Telephone dat zeker.

Norm ontvouwt zich als een heerlijke thriller. In de titelsong probeert de verteller Norm nog te stoppen (‘Stop these wicked ways and I will lead you to the promised land’), en als ik (spoiler alert!) Daylight Dreaming moet geloven, weet Norms lustobject slechts ternauwernood uit zijn handen te blijven… Oké, nog één spoiler dan: Norm is wederom briljant.

Bekijk hier meer cd-recensies van muziekblad Lust For Life. Meer lezen over Andy Shauf? In Lust For Life 128 (vanaf 22 februari verkrijgbaar in de winkel en onze webshop) vind je een interview met de singer-songwriter!