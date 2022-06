Angel Olsen – Big Time (recensie)

‘Bijzondere plaat’ is bij Big Time van Angel Olsen een understatement

Na haar meesterlijke vierde album All Mirrors (2019) en de bijbehorende uitgeklede versies (plus twee nieuwe evenzo spaars aangeklede songs) op Whole New Mess die ze een jaar later uitbracht, is het nu ein-de-lijk tijd voor een volwaardige opvolger. Nee, een ep vol eighties-covers en een song met Sharon Van Etten waren niet voldoende om de honger naar meer Angel Olsen te stillen. Zeker niet als je weet wat ze in haar mars heeft.

Met Big Time lost ze de torenhoge verwachtingen ogenschijnlijk moeiteloos in. Het album is even groots en emotioneel beladen als All Mirrors, maar heeft een alt-country- en Americana-inslag – inclusief twangy gitaren! – die we nog niet eerder hoorden van de Amerikaanse singer-songwriter. Haar piano is niet verdwenen, daar komen nog steeds de mooiste melodieën vandaan, maar is wel vaker naar de achtergrond verplaatst. Ook haar stem lijkt alleen maar krachtiger te zijn geworden met de jaren.

Olsen schreef Big Time tijdens een rare periode in haar leven: ze werd verliefd, vertelde haar ouders dat ze gay is, maar een paar dagen later overleed haar vader – en drie weken later verloor ze ook nog eens haar moeder. De muziek hielp haar in het verwerkingsproces, meestal een teken dat het om een bijzondere plaat gaat, maar bij Big Time is dat een understatement.

Bekijk hier meer cd-recensies van muziekblad Lust For Life. Meer lezen over Angel Olsen? In LFL121, nu verkrijgbaar in de winkel en onze webshop, lees je een uitgebreid interview met de singer-songwriter!