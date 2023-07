Anohni And The Johnsons – My Back Was A Bridge For You To Cross (recensie)

Het nieuwe album van Anohni wordt gekenmerkt door strelende melodieën en krachtige, warme soul

Anohni mag dan het podium een jaar of zes geleden (voorlopig?) vaarwel hebben gezegd, van de opnamestudio heeft zij gelukkig nog geen afscheid genomen. Haar nieuwe album – het eerste met begeleidingsband The Johnsons sinds Swanlights uit 2010 – is schitterend en laat zich vergelijken met het eveneens zo overtuigende solodebuut Hopelessness uit 2016. Al zijn er ook nadrukkelijke verschillen.

De openingssong It Must Change is in dit verband veelzeggend: oppervlakkig gezien een liedje over de liefde, maar eveneens een statement over de toestand in de wereld. Anohni verklaarde reeds dat ze zich voor de plaat heeft laten inspireren door Marvin Gaye’s What’s Going On. En zo laat de diep in de soul gewortelde song zich ook moeiteloos interpreteren: ‘The city in your head/Collapsing walls and lead, it must change/The fire is cleaning the oil from the stones/Your God is failing you/Giving you hell’.

Hopelessness was gemaakt met Hudson Mohawke en Oneohtrix Point Never, twee nadrukkelijke elektronicaproducers. Voor deze nieuwe plaat zocht de singer-songwriter samenwerking met de Brit Jimmy Hogarth, die weliswaar als ‘soulproducer’ wordt gepresenteerd, maar in het verleden naast Amy Winehouse en Tina Turner even gemakkelijk bijvoorbeeld James Blunt en Suzanne Vega bijstond. Samen werkten ze in de studio aan demo’s, Anohni aan de piano en Hogarth op gitaar. Die twee instrumenten zijn uiteindelijk ook dominant op My Back Was A Bridge For You To Cross. Het levert een album op dat gekenmerkt wordt door strelende melodieën en krachtige, warme soul.

Deze recensie is afkomstig uit LFL132. Bekijk hier meer cd-recensies van muziekblad Lust For Life.