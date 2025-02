Bonnie ‘Prince’ Billy – The Purple Bird (recensie)

Het is aardig om Bonnie ‘Prince’ Billy zo dwars te horen liggen in een doorgaans nogal conservatieve omgeving

Will Oldham alias Bonnie ‘Prince’ Billy heeft in meer dan dertig jaar een indrukwekkend oeuvre opgebouwd. Wat hij ook deed – platen onder eigen naam, albums vol duetten of een eerbetoon aan countrylegende Merle Haggard – het was altijd interessant. Dat geldt ook weer voor The Purple Bird, dat hij opnam in nauwe samenwerking met David Ferguson, de technicus die de architect was van het spartaanse geluid van de American Recordings van Johnny Cash. Het resultaat is een traditioneel klinkend album, gemaakt in de buurt van Nashville, met lokale muzikanten.

Countrylegende John Anderson leent zijn stem aan Downstream, een oproep tot een groter milieubewustzijn. Het is aardig om Oldham zo dwars te horen liggen in de doorgaans nogal conservatieve omgeving, wat eens te meer geldt voor het luchtige swingnummer met de niet mis te verstane titel Guns Are For Cowards. Zijn stem breekt op een ontroerende manier in het werkelijk prachtige Sometimes It’s Hard To Breathe. In het al even mooie Tonight With The Dogs I’m Sleeping klinkt hij als een nazaat van Gram Parsons. Vitaal en doorleefd. Is My Living In Vain? is de enige cover op de plaat (het origineel is van het gospelgezelschap The Clark Sisters). Zoals hij vocaal zweeft tussen hoop en wanhoop is niets minder dan aangrijpend.

