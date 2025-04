Elton John & Brandi Carlile – Who Believes In Angels? (recensie)

Een laat hoogtepunt in de carrière van Elton John

Het is natuurlijk geen toeval dat Elton John en Brandi Carlile, beiden grote voorvechters van lhbtqia+-rechten, hun eerste gezamenlijke album openen met composities vernoemd naar singer-songwriter Laura Nyro en rock & roll-legende Little Richard. Beiden gelden immers als vroege voorbeelden van queer-artiesten in de popmuziek – muzikanten die de weg vrijmaakten voor dit excentrieke duo, zou je dus kunnen beweren. The Rose Of Laura Nyro combineert de verleidelijkste melodieën met Queen-achtige bombast en een tekst vol verwijzingen naar Nyro-songtitels (Eli’s Comin’, Gibsom Street, Stoned Soul Picnic). Dat de bij leven nogal over het hoofd geziene zangeres postuum maar mag profiteren van dit meesterlijke eerbetoon!

Little Richard’s Bible is vervolgens even opzwepend als Eltons rockklassieker Saturday Night’s Alright For Fighting en elders klinkt The River Man bijna geknipt voor de geluidsband van The Rocky Horror Picture Show. Het door Andrew Watt (o.a. The Rolling Stones’ Hackney Diamonds) geproduceerde album belicht echter ook de ingetogen kant van Carlile en John, waarbij de vertrouwde stijlen van beide talenten ruim aan bod komen.

Neem Brandi’s folklied You Without Me of de ouderwetse, aandoenlijke Elton-ballad When This Old World Is Done With Me, die de plaat op volmaakte wijze afsluit. Het zegt veel dat het vorig jaar verschenen, voor een Oscar genomineerde Never Too Late bepaald niet boven de rest van het materiaal uitschiet. Kortom: een onverwacht laat hoogtepunt in de carrière van een ware Britse poplegende en een nieuwe triomf voor een van de beste Amerikaanse songwriters van deze eeuw.

