Calexico – Seasonal Shift

Een kerstalbum van Calexico? Nou ja, een beetje. Het gaat hier in de veeltalige liedjes net zo vaak over het opmaken van de balans met de eindstreep van het jaar in het vizier, maar je zit na afloop toch nog onder de dennennaalden. Het is hoe dan ook niet de meest onwelkome surprise die je straks onder de boom kunt aantreffen. Covers van seizoensgebonden klassiekers uit de songbooks van Tom Petty en John Lennon worden afgewisseld met eigen kweek die reeds bij een eerste kennismaking als volledig vertrouwd aanvoelt en dus haast wel een ingebouwde tijdloosheid moet bezitten. Met behulp van een multiculturele gastenlijst, waarop we bijvoorbeeld Gaby Moreno, Camilo Lara, Gisela João en Bombino aantreffen, wordt voor iets meer dan een half uur vrede op aarde bereikt door fado, Amerikaanse rock & roll en Mexicaanse folk te laten klinken alsof ze hetzelfde dna delen. En leuk om anno 2020 te ontdekken dat Happy Xmas eigenlijk van meet af aan al een pedal-steel had moeten hebben.