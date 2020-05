Car Seat Headrest – Making A Door Less Open

Vier jaar na Teens Of Denial is er deze nieuwe plaat van Car Seat Headrest, de indierockband die ooit begon als soloproject van Will Toledo. Twee jaar terug kwam nog wel het heerlijke Twin Fantasy uit, maar dat was een heruitgave van een plaat uit 2011, met een paar kleine aanpassingen. Met Making A Door Less Open is er nieuw werk en ook nu horen we het schrijftalent van Toledo. Hij doet het nu alleen wel iets anders. De plaat is tweemaal opgenomen: een keer ‘gewoon’ met gitaren, bas en drums, en een tweede keer met de elektronische synths van drummer Andrew Katz en de bijbehorende opnametechnieken. Toledo voegde de opnames samen, sleutelde er nog wat aan en creëerde zo een nieuwe manier van opnemen die resulteerde in nummers die bol staan van de spanning. Het blijft nog altijd duidelijke Car Seat Headrest-indierock, vol met thema’s als eenzaamheid, neerslachtigheid en (onbeantwoorde) liefde en met slimme en sprankelende popmelodieën, maar de muziek krijgt meer punch, schwung en afstandelijkheid door het somtijdse gebruik van de drumcomputer en verliest hierdoor het ooit zo kenmerkende lo-fi gevoel. Het zorgt voor een opwindende ervaring, maar wel eentje die zichzelf niet direct blootgeeft.